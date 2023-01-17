. Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией

В Иране не исключили создания совместного с РФ предприятия по производству автомобилей

Иран не исключает создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей, сказал РИА Новости официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.

«Совместное автопроизводство и открытие завода в Иране или же в России зависит от того, насколько успешно мы сможем экспортировать свои автомобили в Россию и выйти на ее рынок, а также насколько хорошо будут приняты иранские модели в России. После этого мы уже будем рассматривать инвестиции в совместное производство и развитие нашего рынка авто в России», — отметил он.

В ноябре прошлого года Москва договорилась с Тегераном о поставках машин в рамках меморандума о взаимопонимании на сумму 300 миллионов долларов. Иран уже экспортирует автомобили в Азербайджан и Армению. Кроме того, страна начала поставлять машины собственного производства в Венесуэлу — туда было отправлено около тысячи иранских автомобилей.

Товарооборот России и Ирана в прошлом году составил чуть более четырех миллиардов долларов, уже в январе-октябре 2022 года объемы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й.