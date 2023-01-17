. Ирина Дубцова показала красавца сына
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ирина Дубцова показала красавца сына

Ирина Дубцова показала красавца сына
Сын певицы Ирины Дубцовой уже завел роман. 40-летняя Ирина Дубцова похвасталась перед подписчиками, каким красавцем растет ее единственный сын Артем. Молодой человек появился на свет в 2006 году, и этой весной ему исполнится 17 лет, так что нет ничего удивительно в том, что он уже обзавелся возлюбленной, причем весьма эффектной. Дубцова сообщила, что ее отпрыск встречается с белокурой моделью и блогершей Аней Рубан. Девушка успела заявить о себе в соцсети, где она известна как Anya Ru. Артистке, похоже, нравится выбор Артема, и она не против того, что молодые люди проводят время вместе. К примеру, сейчас парочка отдыхает в Дубае.  «Дети, кажется, выросли», — прокомментировала певица фото из ОАЭ, на котором запечатлены Артем и Аня.
Подписчики Дубцовой удивились, что у нее такой взрослый наследник, и отметили, что мальчик взял лучшее у своих родителей. «Мама сама еще невеста, а тут сын — жених!», «Боже, помню, как он только родился. Вот только недавно, кажется, новости были», «Красивый у вас сын. Какие родители, такие и дети»,  — восхитились фолловеры.  Напомним, Ирина родила ребенка от солиста группы «Plazma» Романа Черницына, за которого вышла замуж в 2004 году. Однако брак звездный пары просуществовал всего четыре года, после чего супруги развелись. Потом артистка пыталась еще несколько лет раз построить отношения: она встречалась с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем и с диджеем Леонидом Руденко, но замуж так и не вышла. Зато у Дубцовой сохранились прекрасные отношения с Черницыным, которого она называет «своим лучшим другом».  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для предпринимателей
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для
Черемховское лесничество купило участок у умершего человека
Черемховское лесничество купило участок у умершего человека
В 2023 году завершат капремонт дороги к селу Большая Елань в Усольском районе
В 2023 году завершат капремонт дороги к селу Большая Елань в
Европейская федерация разработчиков игр выступила за слияние Microsoft и Activision Blizzard
Европейская федерация разработчиков игр выступила за слияние
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Сергея Лазарева попросили снять корону
Сергея Лазарева попросили снять корону
Ирина Дубцова показала красавца сына
Ирина Дубцова показала красавца сына
Дочка Валерия Меладзе тайно вышла замуж и наладила бизнес из Украины в Россию
Дочка Валерия Меладзе тайно вышла замуж и наладила бизнес из Украины
Анастасия Волочкова рассказала о сексе за деньги
Анастасия Волочкова рассказала о сексе за деньги
Леонид Якубович неудачно пошутил насчет Камчатки
Леонид Якубович неудачно пошутил насчет Камчатки
Агата Муцениеце в купальнике получила ультиматум
Агата Муцениеце в купальнике получила ультиматум
Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии
Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 17 января 2023 года: важно принять правильное решение
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 января 2023 года: важно принять
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили

Еще по теме

Ирина Дубцова показала повзрослевшего сына
Ирина Дубцова показала свои шикарные формы (фото)
Ирина Дубцова порадовала поклонников «танцем скелета» (ФОТО)
Знаменитая певица порадовала поклонников «танцем скелета» (ФОТО)