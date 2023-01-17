. Ирина Дубцова показала красавца сына

Сын певицы Ирины Дубцовой уже завел роман. 40-летняя Ирина Дубцова похвасталась перед подписчиками, каким красавцем растет ее единственный сын Артем. Молодой человек появился на свет в 2006 году, и этой весной ему исполнится 17 лет, так что нет ничего удивительно в том, что он уже обзавелся возлюбленной, причем весьма эффектной. Дубцова сообщила, что ее отпрыск встречается с белокурой моделью и блогершей Аней Рубан. Девушка успела заявить о себе в соцсети, где она известна как Anya Ru. Артистке, похоже, нравится выбор Артема, и она не против того, что молодые люди проводят время вместе. К примеру, сейчас парочка отдыхает в Дубае. «Дети, кажется, выросли», — прокомментировала певица фото из ОАЭ, на котором запечатлены Артем и Аня.Подписчики Дубцовой удивились, что у нее такой взрослый наследник, и отметили, что мальчик взял лучшее у своих родителей. «Мама сама еще невеста, а тут сын — жених!», «Боже, помню, как он только родился. Вот только недавно, кажется, новости были», «Красивый у вас сын. Какие родители, такие и дети», — восхитились фолловеры. Напомним, Ирина родила ребенка от солиста группы «Plazma» Романа Черницына, за которого вышла замуж в 2004 году. Однако брак звездный пары просуществовал всего четыре года, после чего супруги развелись. Потом артистка пыталась еще несколько лет раз построить отношения: она встречалась с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем и с диджеем Леонидом Руденко, но замуж так и не вышла. Зато у Дубцовой сохранились прекрасные отношения с Черницыным, которого она называет «своим лучшим другом».