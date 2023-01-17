. Иван Охлобыстин принял участие в крещении новорожденной внучки

Дочь актера Ивана Охлобыстина, Евдокия поделилась фото с крещения новорожденной Евы. Прошло меньше двух недель с тех пор, как Иван Охлобыстин стал дедушкой во второй раз. Дочь актера Евдокия впервые стала мамой 8 января. У наследницы звезды сериала «Интерны» родилась девочка, которую назвали Евой. Сегодня в жизни ребенка произошло важное событие, на котором присутствовал глава семьи.Семья актера собралась вместе на крещении маленькой Евы. На таинстве присутствовали только самые близкие друзья и родные молодых родителей. Уже после того, как в мире стало на одного православного человека больше, Охлобыстин решился показать лицо девочки.Фанаты отметили, что внучка Охлобыстина растет очень красивым и обаятельным ребенком. Многие в комментариях пожелали девочке крепкого здоровья и светлого будущего.«Пусть Господь благословляет тебя на добрые дела, пусть твой Ангел уберегает тебя от всех бед и печалей. Дед у тебя, Ева, — огонь, с ним не пропадешь», — желают девочке поклонники семьи. Любопытно, что своего внука Антония, который появился на две недели раньше Евы, актер пока что не представил публике. Судя по всему, мать мальчика Анфиса пока что не определилась с датой крещения своего ребенка, поэтому запретила родным раньше времени публиковать его фото в Сети.