. Избирком зарегистрировал Михаила Кибанова в качестве кандидата в мэры Балаганского района
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Избирком зарегистрировал Михаила Кибанова в качестве кандидата в мэры Балаганского района

Избирком зарегистрировал Михаила Кибанова в качестве кандидата в мэры Балаганского района

Избирком зарегистрировал Михаила Кибанова в качестве кандидата в мэры Балаганского района

16 января Балаганская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на должность мэра Балаганского района. Им стал ранее занимавший этот пост и снятый по суду Михаил Кибанов. В выборах экс-мэр будет участвовать в качестве самовыдвиженца, сообщает избирком Иркутской области.

Второй участник выборов — Николай Лобанов, выдвинутый «Справедливой Россией – за правду». Пакет документов для регистрации он представил в комиссию 16 января.

Досрочные выборы мэра Балаганского района назначены на 26 февраля. Выдвижение кандидатов проходит до 26 января включительно. Документы на регистрацию в теризбирком кандидатам необходимо представить до 29 января.

Досрочные выборы 29 декабря назначила дума муниципального образования, соответствующее решение опубликовано в тот же день. В ноябре Балаганский районный суд по исковому заявлению прокурора вынес решение о досрочном прекращении полномочий мэра Балаганского района Михаила Кибанова. Согласно решению, мэр прекратил свои полномочия в связи с утратой доверия.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Новинки Game Pass этой недели получают высокие оценки от критиков
Новинки Game Pass этой недели получают высокие оценки от критиков
В Германии прокомментировали лишение Медведчука украинского гражданства
В Германии прокомментировали лишение Медведчука украинского
Гороскоп от Анжелы Перл на 18 января 2023 года: для каких знаков зодиака откроются финансовые перспективы
Гороскоп от Анжелы Перл на 18 января 2023 года: для каких знаков
Актер Адабашьян высказался о выписке Михалкова из больницы
Актер Адабашьян высказался о выписке Михалкова из больницы
Избирком зарегистрировал Михаила Кибанова в качестве кандидата в мэры Балаганского района
Избирком зарегистрировал Михаила Кибанова в качестве кандидата в мэры
За сутки в Иркутской области зарегистрировали 51 случай заражения COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировали 51 случай заражения
Синоптики прогнозируют до -30 в Иркутске в Крещение Господне
Синоптики прогнозируют до -30 в Иркутске в Крещение Господне
Рабочая одежда электриков: специфика и свойства
Рабочая одежда электриков: специфика и свойства
Грануляторы для переработки пластика
Грануляторы для переработки пластика
Лучшие шутки и мемы из Сети - 17.01.2023 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 17.01.2023 (16 фото)
В Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о выходе России из договоров СЕ
В Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о выходе России из
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для предпринимателей
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для

Топ на сегодня

Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Ушла из жизни Джина Лоллобриджида - икона итальянского кино
Ушла из жизни Джина Лоллобриджида - икона итальянского кино

Еще по теме

Снятый с должности по суду экс-мэр Балаганского района вновь выдвинулся на выборы
26 февраля пройдут досрочные выборы мэра Балаганского района
Мэр Балаганского района обвиняется в трате на сумму 300 000 руб.
Завершен прием документов от кандидатов в мэры Москвы