. Избирком зарегистрировал Михаила Кибанова в качестве кандидата в мэры Балаганского района

16 января Балаганская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на должность мэра Балаганского района. Им стал ранее занимавший этот пост и снятый по суду Михаил Кибанов. В выборах экс-мэр будет участвовать в качестве самовыдвиженца, сообщает избирком Иркутской области.



Второй участник выборов — Николай Лобанов, выдвинутый «Справедливой Россией – за правду». Пакет документов для регистрации он представил в комиссию 16 января.

Досрочные выборы мэра Балаганского района назначены на 26 февраля. Выдвижение кандидатов проходит до 26 января включительно. Документы на регистрацию в теризбирком кандидатам необходимо представить до 29 января.

Досрочные выборы 29 декабря назначила дума муниципального образования, соответствующее решение опубликовано в тот же день. В ноябре Балаганский районный суд по исковому заявлению прокурора вынес решение о досрочном прекращении полномочий мэра Балаганского района Михаила Кибанова. Согласно решению, мэр прекратил свои полномочия в связи с утратой доверия.