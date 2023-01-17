. Известный адвокат объяснил, почему опасно подавать в суд на Стаса Садальского
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Известный адвокат объяснил, почему опасно подавать в суд на Стаса Садальского

Известный адвокат объяснил, почему опасно подавать в суд на Стаса Садальского
Актриса Татьяна Кравченко решила подать в суд на Стаса Садальского после обвинений ее  в алкоголизме. Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко объявила о решении подать в суд на своего бывшего партнера по сцене Стаса Садальского за клевету. Потому что он намекнул, что она страдает алкоголизмом, поэтому чуть не сорвала спектакль, не приехав в Петербург. Адвокат Сергей Жорин объяснил: привлечь Садальского к ответственности за клевету будет невозможно. Он заметил, что многие обыватели часто путают понятия клевета и распространение порочащей информации. И первое – это уголовное преступление, а второе подразумевает гражданский иск. «Доказать клевету и привлечь Садальского к ответственности будет невозможно. Что касается иска «О защите чести и достоинства» в порядке 152 статьи, то успех или провал Кравченко зависит от большого количества обстоятельств», - рассказал Жорин «Пятому каналу».
Нюанс в том, как именно Садальский преподнес информацию и как ее восприняла Кравченко. Если это было сказано как мнение, то ее нельзя проверить на соответствие действительности. А значит, оно предметом иска «О защите чести и достоинства» не является. «В иске будет отказано, даже если он ее назвал алкоголичкой, но это было выражено в форме мнения», - объяснил юрист. Жорин давно знаком с Садальским и добавил, что на нем где сядешь – там и слезешь. И многие намеревались наказать актера, как это хочет сделать Кравченко, только ничего у них не вышло. «Это мастер не только актерского мастерства, но и мастер крепкого слова. Я думаю, что Кравченко тысячу раз пожалеет, если подаст на Садальского в суд. Он ее просто испепелит во всех последующих интервью и комментариях», - резюмировал Жорин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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