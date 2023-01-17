. Энергетика счастья: что поможет сделать каждый ваш день счастливым

Счастье — это то, к чему стремится каждый из нас. Пришло время узнать, как именно вы можете сделать счастливым каждый ваш день. Хватит ждать появления счастья, так как само собой оно вряд ли придет.

Не секрет, что счастье рождается внутри нас. Первым делом вам стоит избавиться от токсичных установок, блокирующих путь к счастью. Помните о том, что все исходит от наших мыслей и ощущений.

Купите что-то нужное

Шопинг — это не панацея, но сделать себя счастливым на некоторое время он вам может помочь без особых проблем. Согласно исследованиям, покупки обладают самым сильным эффектом в первый день. У некоторых людей состояние счастье длится дольше — до 3-4 дней. Все зависит не столько от размера и стоимости покупки. Тут большую роль играет ее важность. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что гораздо счастливее вас сделает покупка новой микроволновки взамен старой, которая сломалась, нежели. Скажем, покупка нового платья или пары обуви.

Когда человек покупает что-то действительно важное, без чего он не сможет нормально жить, это очень сильно поднимает его настроение. Особенно полезными такие покупки являются для экономных людей, которые боятся тратить деньги без какой-либо пользы.

Посещение новых мест

Это уже другой уровень счастья. Счастье и удовольствие от посещения новых мест более долговечно. Оно может длиться неделями, месяцами и даже годами. Например, можно взять посещение незнакомых мест в черте вашего города. Если вы любите гулять, сходите куда-то, где вы никогда не были.

Если вы любите природу, совершайте выезды летом — к озеру, в горы, в лес и так далее. Ищите новые места и наполняйтесь в них новой энергией и любуйтесь красотами.

Также можно получать удовольствие от посещения новых стран. Например, если вы живете в теплом климате у моря, то желательно посетить северную страну. И, наоборот, если вы живете в сером и мрачном климате, отправьтесь куда-то в живописное место в другой стране. Ощущения останутся с вами надолго.

Плюс новых ощущений и опыта от путешествий и посещения новых мест в том, что вы делаете это больше для себя, а не для окружающих, как происходит в случае с покупками. Это ваш опыт, ваши эмоции, если вы, конечно, не путешествуете ради красивых фотографий в социальных сетях и лайков с восторженными комментариями.

Личностный рост и новые знакомства

Мы объединили два этих пункта в один, поскольку духовный и интеллектуальный рост часто имеет схожую степень позитивного влияния на человека. Также личностный рост и новые знакомства часто связаны, ведь новые люди могут научить нас чему-то новому, либо сделать нас счастливыми посредством повышения нашей самооценки, мотивации.

Новые люди — это новые потенциальные вторые половинки, друзья. Человек поистине счастлив только в том случае, если имеет много знакомых и верных друзей, товарищей. Особое счастье также дарит наличие ментора и наставника.

Личностный рост — это духовный и интеллектуальный рост. Это обретение новых навыков: вы научились медитировать, поэтому стали счастливее, ведь можете применить это на практике. Вы научились танцевать, поэтому стали счастливее от того, что воплотили в жизнь давнюю мечту. Духовный рост невозможен без интеллектуального, поэтому читайте нужные вам книги, получайте знания, посещайте семинары, записывайтесь на курсы и так далее.

Спорт

Спорт и физическая активность делают нас счастливее, но на глубинном уровне, который мы не всегда замечаем. Активность придает нам сил и делает нас более выносливыми. Спорт повышает количество гормонов счастья в крови.

Друга сторона спорта и физического развития — улучшение тела. Кто-то хочется быть спортивным, красивым и стройным, а кому-то хочется быть сильнее. В любом случае достижение определенных результатов прибавляет уверенности в себе, а, значит, и счастья тоже. Счастье это длится очень долгое время. Люди видят в зеркале того, кто им нравится, поэтому улыбаются по утрам и любят себя.

Любимое дело, хобби, увлечение

Человек, который каждый день занимается тем, что любит, счастлив. Если у вас есть желание заниматься шитьем или научиться играть на гитаре, то почему бы и нет? Занимайтесь тем, что любите, тогда ваша жизнь будет хороша и полна позитивных эмоций. Со временем увлечение начнет приносить вам деньги, признание. Постарайтесь стать лучшими в своем деле. Это даст вам возможность ощутить невероятное счастье. Многие люди отмечают, что каждый день встают с улыбкой на лице, потому что знают, что будут делать то, что приносит им удовлетворение.