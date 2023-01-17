. Юрист ВШЭ рассказал, когда можно требовать от начальства выплаты премии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юрист ВШЭ рассказал, когда можно требовать от начальства выплаты премии

Юрист ВШЭ рассказал, когда можно требовать от начальства выплаты премии

Порядок распределения премий может быть указан во внутреннем уставе компании, и если не все сотрудники с одинаковыми компетенциями получили вознаграждение, уместно обратиться к начальству за разъяснениями. Об этом в интервью радио "Говорит Москва" рассказал профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения ВШЭ, кандидат юридических наук Александр Чеботарев.

"Премия выплачивается в соответствии с положением о премировании, если таковое есть, и на усмотрение руководителя. В этом положении должны быть четко прописаны критерии оценки результатов работы сотрудника. Они должны быть прозрачны, одинаковы для всех. Если вдруг руководитель, принимая решение о премировании, кого-то премирует, а кого-то не премирует, то сотрудник, которого незаконно не премировали, как он считает, вправе потребовать выплаты премии", – отметил специалист.


По словам Чеботарева, соискателю вознаграждения следует сначала попросить объяснения в связи с неполучением премии, а начальство обязано аргументировать свое решение. Если у компании нет финансовых трудностей и замечаний по работе касаемо отдельно взятых штатников, то на премию вправе претендовать все сотрудники.

По информации сервиса поиска работы SuperJob, около трети респондентов получили премию по итогам прошлого года. Женщинам присуждалось вознаграждение чаще, чем мужчинам (41% против 29% соответственно). Среди россиян в возрасте 35-44 лет доля премированных выше, чем в числе более молодых или зрелых сотрудников (36%).

Ранее работодатели объяснили, почему они не очень охотно нанимают молодых сотрудников. Начальство ряда компаний уверено, что молодежь безответственно относится к своим обязанностям. Другие работодатели считают, что молодым специалистам свойственно дружелюбие и быстрое вхождение в сложившиеся рабочие коллективы.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Как избавиться от желтизны на силиконовом чехле смартфона: эффективные способы очистки
Как избавиться от желтизны на силиконовом чехле смартфона:
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Что необходимо сделать, чтобы самостоятельно снять с себя порчу
Что необходимо сделать, чтобы самостоятельно снять с себя порчу
Юрист ВШЭ рассказал, когда можно требовать от начальства выплаты премии
Юрист ВШЭ рассказал, когда можно требовать от начальства выплаты
ТОП-5 самых красивых актеров Голливуда: фото, где снимались
ТОП-5 самых красивых актеров Голливуда: фото, где снимались
Байден забыл имя юбилярши и выкрутился
Байден забыл имя юбилярши и выкрутился
В Иркутске горел ТЦ «Миг» на Улан-Баторской
В Иркутске горел ТЦ «Миг» на Улан-Баторской
21 января ИрГУПС проведет день открытых дверей
21 января ИрГУПС проведет день открытых дверей
Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона рублей иркутскому кинотеатру New Cinema
Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона рублей
От чего нужно избавиться Львам, чтобы стать счастливее
От чего нужно избавиться Львам, чтобы стать счастливее
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Принц Гарри заявил, что его племянника ждет неутешительная судьба
Принц Гарри заявил, что его племянника ждет неутешительная судьба

Топ на сегодня

В России резко выросло производство алкоголя
В России резко выросло производство алкоголя
Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты
Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты
Ценам на газ в Европе предрекли рост
Ценам на газ в Европе предрекли рост
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед 24 февраля
В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед

Еще по теме

Юрист рассказала россиянам о положенной работнику премии
Кому дадут тринадцатую зарплату в этом 2022 году ?
Глава Почты России настаивает, что начисленная ему премия полностью соответствует закону
Глава "Почты России" рассказал о своей премии в 95,4 миллиона рублей