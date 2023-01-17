. Юрист ВШЭ рассказал, когда можно требовать от начальства выплаты премии

Порядок распределения премий может быть указан во внутреннем уставе компании, и если не все сотрудники с одинаковыми компетенциями получили вознаграждение, уместно обратиться к начальству за разъяснениями. Об этом в интервью радио "Говорит Москва" рассказал профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения ВШЭ, кандидат юридических наук Александр Чеботарев.

"Премия выплачивается в соответствии с положением о премировании, если таковое есть, и на усмотрение руководителя. В этом положении должны быть четко прописаны критерии оценки результатов работы сотрудника. Они должны быть прозрачны, одинаковы для всех. Если вдруг руководитель, принимая решение о премировании, кого-то премирует, а кого-то не премирует, то сотрудник, которого незаконно не премировали, как он считает, вправе потребовать выплаты премии", – отметил специалист.

По словам Чеботарева, соискателю вознаграждения следует сначала попросить объяснения в связи с неполучением премии, а начальство обязано аргументировать свое решение. Если у компании нет финансовых трудностей и замечаний по работе касаемо отдельно взятых штатников, то на премию вправе претендовать все сотрудники.

По информации сервиса поиска работы SuperJob, около трети респондентов получили премию по итогам прошлого года. Женщинам присуждалось вознаграждение чаще, чем мужчинам (41% против 29% соответственно). Среди россиян в возрасте 35-44 лет доля премированных выше, чем в числе более молодых или зрелых сотрудников (36%).

Ранее работодатели объяснили, почему они не очень охотно нанимают молодых сотрудников. Начальство ряда компаний уверено, что молодежь безответственно относится к своим обязанностям. Другие работодатели считают, что молодым специалистам свойственно дружелюбие и быстрое вхождение в сложившиеся рабочие коллективы.