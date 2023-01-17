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Как действовать во время гололеда

Как действовать во время гололеда

Резкая смена погоды с морозов на оттепель и обратно приводит к образованию ледяных корок на асфальте, с которыми не всегда успевают вовремя справиться коммунальные службы. Это повышает риск падения на улице и получения травмы.

Чтобы не заработать перелом, нужно соблюдать несколько правил, напомнили в МЧС. Среди них — отказ от спешки, внимательность на тротуарах и дорогах, выбор рельефной подошвы, использование опор при передвижении.

Травматолог-ортопед Алексей Павлов в комментарии «Парламентской газете» отметил, что при некоторых падениях обязательно нужно обращаться в травмпункт.

«Это перелом и вывих. Их нетрудно распознать — боль и сильный отек возникают сразу, опереться на больную конечность невозможно, движения ограничены», — объяснил травматолог.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.


# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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