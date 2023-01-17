. Как избавиться от желтизны на силиконовом чехле смартфона: эффективные способы очистки

Пользователи смартфона частенько используют чехлы не только для защиты своего гаджета, но и для того, чтобы телефон выглядел стильно. Одним из самых прочных и универсальных является силиконовый прозрачный чехол. И все бы ничего, если бы не одно «но»: он слишком быстро желтеет, в результате теряет свой первоначальный вид и выглядит не так красиво, как было в самом начале. Однако не стоит расстраиваться раньше времени, ведь есть несколько эффективных способов, которые помогут очистить от желтизны любимый чехол.

Как очистить от желтизны силиконовый чехол для смартфона

Если вы увидели, что ваш прозрачный чехол имеет желтоватый оттенок, то не стоит спешить покупать новый. Можно попробовать почистить его и вернуть былой внешний вид.





Спирт

В качестве раствора надо смешать 96-процентный спирт с водой в пропорции 1:1. Затем берем ватный диск и аккуратно протираем те места, которые пожелтели.

Жидкость для снятия лака

С ее помощью также можно бороться с желтизной чехла. Нанесите немного жидкости на ватный тампон и быстрыми движениями протрите его. Затем вату окуните в теплую воду и снова протрите чехол. Если желтизна не исчезла, процедуру надо повторить несколько раз.

Зубная паста

Немного зубной пасты надо выдавить на губку и аккуратно протереть ею чехол. Оставляем ее на 15 минут и потом промываем его под проточной водой.

Хозяйственное мыло

Можно попробовать избавиться от нежелательной желтизны при помощи хозяйственного мыла. Окуните чехол в воду и натрите его хорошенько мылом, а только потом все надо смыть.

Сода





Для очистки чехла можно использовать нашатырный спирт или соду. Ее надо развести до состояния кашицы. Затем наносим соду на мягкую губку и аккуратными движениями, чтобы не поцарапать чехол, натираем его. Сразу смывать ее не стоит, надо оставить хотя бы на 20 минут. И только по истечении этого времени можно при помощи теплой воды вымыть чехол.

Отбеливатель

Отбеливатель надо развести с водой в пропорции 1 к 10. Если желтизна отдает только в некоторых местах, то в раствор окунаем ватный диск и аккуратно протираем чехол. Если же он весь пожелтел, тогда его надо на 30 минут оставить в этом растворе, а потом сполоснуть в холодной воде.

Лимонная кислота

Несколько чайных ложек лимонной кислоты надо растворить в теплой воде в небольшой емкости. Затем смачиваем ватку и протираем ею чехол.

Растительное масло

Растительное масло является универсальным средством, так как, помимо следов свежей желтизны с его помощью можно отмыть фломастер, краски и чернила. Наносим масло на губку и круговыми движениями очищаем чехол.