. Какие обряды необходимо проводить с крещенской водой, чтобы обрести здоровье, долголетие и удачу

Каждый год в праздник Крещение православные верующие стараются набрать воду, обладающую особыми свойствами. Нередко ее применяют для проведения обрядов, позволяющих обрести здоровье, долголетие и удачу.

Магические свойства крещенской воды

Вода, набранная в ночь с 18 на 19 января с 00:00 до 01:30, обладает особыми свойствами. Все дело в том, что именно в это время «открываются небеса», и прочтенная молитва лучше всего доходит до Господа.

Набирать воду можно еще с 18:00 18 января, поскольку с этого времени ее начинают освящать в храмах и церквях. Утром 19 января проводят второй обряд крещения. Где бы ни была набрана вода, она вся в данный день считается освященной.





Такая вода может сохранять свою структуру много лет, поэтому никогда не портится.

Крещенская вода обладает особой силой: помогает лечить разные недуги, избавлять от злых духов, порчи и сглаза. Ее дают людям с тяжелыми заболеваниями, окропляют ею жилые дома, а также дают животным. Святая вода помогает избавить дом от разной нечисти, придать силы животным и исцелить людей.

Хранить освященную воду необходимо в стеклянной таре без надписей и в прохладном месте. Лучше всего ставить ее около икон.

Если в доме осталась набранная с прошлого года вода, то выливать ее в раковину нельзя. Лучше всего полить ею комнатные растения либо же вынести на улицу и вылить под дерево.

Обряд с крещенской водой для обретения удачи





Чтобы обрести удачу и успех, потребуется прийти на работу и окропить свое рабочее место, произнося при этом следующие слова:

«С Божьей помощью день начинаю, неудач не знаю, от негатива себя защищаю».

После сказанных слов необходимо сделать три глотка воды и можно смело заниматься своей работой. Данный ритуал следует проводить в течение 7 дней. Это позволит оградить себя от неприятностей и трудностей на работе, а также защитить от врагов.

Обряд с крещенской водой для обретения здоровья

Для улучшения здоровья потребуется добавить пару ложек воды в еду либо напитки. При этом необходимо читать молитвы о здравии – они позволят оградить от недугов. Быстрее излечиться от какого-либо заболевания поможет вода, если постоянно добавлять ее в питье, а также умываться ею и при этом говорить такие слова:

«Вода святая недуги исцеляет, красоты и молодости прибавляет. Высшим Силам помолюсь, от бед избавлюсь».





Святой водой также можно запивать лекарственные препараты, которые были назначены врачом. Но использовать ее, как панацею, не следует.

Обряд с крещенской водой на долголетие

Чтобы обрести долголетие, необходимо на протяжении целого года добавлять по одной чайной ложке святой воды в любые блюда и напитки, при этом следует говорить такие слова:

«Господь меня охраняет, от бед и болезней защищает. Путем света иду, дурные намерения отрину, сердце свое открываю. Путем добра иду, от себя любую беду отведу».

Поскольку крещенскую воду можно набрать только один раз в год, она является очень ценной. Использовать ее во вред нельзя, можно только во благо. Кроме того, к такой воде необходимо относиться с почтением и каждое утро причащаться, тогда удастся обрести долголетие.