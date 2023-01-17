. Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, ранее заявлявший о том, что Украина должна сохранять нейтралитет в вопросе вступления в НАТО, поменял свою позицию. Он заявил на Давосском форуме, что членство Украины в НАТО стало бы оправданным исходом конфликта с Россией, передает ТАСС.

По его словам, раньше он выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет «к тем процессам, которые мы видим сегодня». Теперь же, когда эти процессы совершаются, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла, отметил он.

По мнению Киссинджера, НАТО должно дать гарантии Украине. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», — сказал бывший госсекретарь. Он также подчеркнул, что выступает за диалог с Россией для достижения мира.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 мая 2022 года Киссинджер призвал Украину пойти на территориальные уступки России ради заключения мирного соглашения с Россией. В противном случае мир могут ждать «потрясения и неопределенность, которые будет нелегко преодолеть». После этих слов украинский сайт «Миротворец» включил Киссинджера в свою базу данных как «сторонника российской агрессии».