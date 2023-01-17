. Китай потеснил Германию в топ-3 мировых автоэкспортёров: 3,11 млн машин за 12 месяцев
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Китай потеснил Германию в топ-3 мировых автоэкспортёров: 3,11 млн машин за 12 месяцев

Китай потеснил Германию в топ-3 мировых автоэкспортёров: 3,11 млн машин за 12 месяцев

Китай стал вторым после Японии автомобильным экспортёром в мире, оттеснив Германию на третье место. Как сообщает Telegram-канал "Автовоз", теперь Пекин нацелился на первое место – его разрыв с лидером рейтинга совсем небольшой.

За 11 месяцев 2022 года японцы экспортировали 3,2 млн автомобилей. У КНР этот показатель равен 3,11 млн за 12 месяцев. Первую тройку замыкает Германия, которая экспортировала всего 2,61 млн машин.


Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году китайцы будут ежегодно поставлять миру до 5,5 млн автомобилей, причём порядка 45% из них будут электрическими. Именно в этом сегменте сейчас наблюдается наибольший рост, во многом благодаря субсидиям от правительства КНР. Всего в стране действуют около 200 автозаводов.

Что же касается динамики, то Китай также показал наилучшие показатели, увеличив за год экспорт на 54,4%. Показатели ФРГ тоже выросли, но лишь на 10%, а у Японии, как ожидается, процент экспорта останется прежним или немного уменьшится (окончательные цифры за 2022 год ещё не названы).

Как сообщал Ruposters, недавно японский автопроизводитель Mazda представил первый за 10 лет кроссовер с роторным мотором. Силовая установка в этой модели задействована далеко не так, как ожидали поклонники марки.

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По материалам: uposters.ru

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