. Красиво поздравить с Крещением Господним своих близких помогут пожелания и открытки
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Красиво поздравить с Крещением Господним своих близких помогут пожелания и открытки

Красиво поздравить с Крещением Господним своих близких помогут пожелания и открытки

Красивые поздравления с Крещением Господним согревают души и сердца близких людей. В этот большой христианский праздник люди говорят друг другу теплые слова и искренние пожелания. Это давняя хорошая традиция.

Поздравления с Крещением Господним в прозе

Поздравить со светлым праздником Крещением Господним можно сердечными словами.

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Сегодня хочется пожелать вам доброты, любви и счастья. Дабы они никогда не покидали вас, чтобы душу озарил луч божественного света и вся жизнь преобразилась. Пускай крещенские морозы не пугают, а огонек веры и надежды согревает благодатным теплом. Пусть мечты приобретут реальные очертания и новый смысл наполнит все собой. Дабы началась новая добрая полоса в жизни и так продолжалось без конца. Пусть здоровье будет крепким, как у богатыря, и все сложится благополучно. С праздником.


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С Крещением Господним, пускай сегодня ваша вера в Бога станет крепкой как никогда и принесет упования на светлое будущее. Чтобы Ангел-хранитель на Небесах никогда не отступал от вас. Дабы ваш жизненный путь был полон глубокого смысла и он не был пройден зря. Чтобы потом не пришлось ни о чем сожалеть. Пускай в голову приходят только праведные мысли – и тогда сам Бог благословит вас. Пускай в жизнь проникнет любовь, и птица счастья никогда не покидает вашего жилища. С праздником.

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Хочется всех поздравить с этим замечательным праздником. Это торжество добра и чистоты над злом. Пускай так будет в жизни с каждым. Пусть в ней останется все самое светлое и хорошее. Дабы на душе пели соловьи и радостных мгновений было море. Чтобы препятствия и невзгоды никогда не останавливали вас. Пускай в вас поселится вера в чудеса. Пусть на вас прольется Божие милосердие. Дабы пламя любви никогда не угасало в сердце. Будьте успешны и счастливы.

Пожелания на Крещение Господне 19 января


***

В этот христианский праздник хочу пожелать всем, дабы ваша жизнь была похожей на сказку, которая никогда бы не кончалась. Чтобы в доме царили мир и гармония, и каждый из домочадцев сегодня ощутил праздничный дух. Пусть ваши мысли будут такими же светлыми, как ангельский лик. Пускай на вас спустится Божия благодать. Пусть языки пламени в камине принесут тепло и уют, а любовь согревает в зимнюю стужу. С праздником.

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В этот чудесный праздник, когда все святые ликуют на Небесах, когда за окном узоры рисует мороз, а дыхание перехватывает от величия природы, хочется, дабы каждый из нас задумался о самом главном в жизни и поблагодарил Бога за все, что он имеет. Пускай жизнь открывает перед вами такие грандиозные возможности, которые раньше и не снились. Дабы сам Всевышний направлял вас на путь истины. Чтобы все усилия не пропали даром и каждый шаг приближал вас к мечте. С Крещением Господним.


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Сегодня у всех христиан большой праздник, поэтому хочется пожелать всем крепкой и неиссякаемой веры в Бога, надежды на то, что самое лучшее еще ждет впереди и самой нежной и пылкой любви. Пускай близкие подарят вам все самое лучшее, что в них есть, и жизнь заиграет яркими красками. Пусть вьюга плачет за окном, а в жилище царят радость и веселье. Дабы счастье постучалось в двери и стало вашим постоянным жильцом. Будьте добры – и тогда Бог вас вознаградит за это непременно.

Красивые открытки и поздравления с Крещением Господним

Порадовать своих родных можно открытками и поздравлениями в прозе на Крещение Господне.

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Крещение Господне – это великий праздник, который несет людям большую радость и укрепляет их веру во Всевышнего. Так пускай сегодня каждый станет ближе к Богу и в своих молитвах воздаст ему хвалу. Чтобы жизнь была наполнена яркими впечатлениями и положительными эмоциями. Пускай везет, как в мелочах, так и по-крупному. Дабы испытания не смогли вас испугать. А также желаю всем познать самые большие радости жизни. С праздником вас.


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Сегодня у верующих восточного обряда особенный день, ибо Спаситель наш принял крещение, так возрадуемся Богу. Пускай Святые на Небесах играют большую роль в жизни каждого. Чтобы сказка пожаловала в дом не только во сне, но и наяву. Дабы удалось реализовать все планы. Пускай любовь не иссякает в ваших сердцах никогда. Пускай красавица зима щедро одарит вас своими дарами. Пусть каждый обретет все желаемые блага. Чтобы в душе жила и множилась доброта. Всех с праздником.


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Со светлым праздником – Крещением Господним. Пусть морозы вам сильно не докучают и в душе царит радость. Пускай жизнь кажется прекрасной. Признавайтесь в любви тем, кого любите, и одарите их самыми нежными чувствами. Пусть гармония в отношениях воцарится навсегда. Дабы грусть и тоска никогда вас не беспокоили, а все беды обходили стороной. Пускай жизнь будет полна приятных неожиданностей. Пусть семья и близкие будут всегда на первом месте. Добра и счастья всем.

Дарить друг другу праздничные пожелания и открытки – это значит проявить все свои самые лучшие чувства к человеку.

# Общество
По материалам: rsute

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