. Леонид Якубович неудачно пошутил насчет Камчатки

Участница шоу Леонида Якубовича высказалась об обидах. Участница «Поля чудес» с Камчатки уверяет, что слова ведущего никого не оскорбили. Некоторым зрителям показалось обидным шуточное высказывание Леонида Якубовича о жителях Камчатки, которое прозвучало в одном из недавних выпусков «Поля чудес». Впрочем, Лидия Кручинина, к которой были обращены эти слова, не увидела в них ничего оскорбительного: «Мы разговаривали, крамольных слов не было, чтобы была обида. Никто никого не хотел убеждать, умысла не было. Я на Леонида Аркадьевича не обижаюсь, он просто пошутил».Кручинина добавила, что, если есть люди, которых оскорбила шутка ведущего, то их право — подать в суд. «После программы я уехала сразу, он не извинялся, ничего страшного не было, все было нормально. Если кому-то не нравится, то нужно обращаться в суд. Кстати, на том шоу я отгадала две шкатулки и получила приз», — сказала участница передачи в телефонном разговоре с корреспондентом телеканала «360». Напомним, участница «Поля чудес» Лидия Кручинина, приехавшая в Москву с Камчатки, нарядила Якубовича в малахай — меховую шапку, а на шею ему повесила связку сушеной рыбы. «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь», — отреагировал ведущий.