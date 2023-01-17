. Максим Галкин - не мужчина, заявила Поплавская
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Максим Галкин - не мужчина, заявила Поплавская

Максим Галкин - не мужчина, заявила Поплавская
Яна Поплавская прошлась по артисту Максиму Галкину. С каждым разом Максим Галкин вызывает все больше негативных чувств у многих соотечественников. А недавнее прославление Украины и вовсе разозлило коллег юмориста. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. По этому поводу высказывался Вячеслав Манучаров. «Событие неудивительное, но хочется запечатлеть для истории, как нейтралитет «великих» (по их версии) артистов зависит от бабла. Вот Максим Галкин. Пока сидел в эфире Первого канала с пышной карешкой и получал на карточку солидную зарплату, политикой не интересовался. Снимал тиктоки и вел корпоративы у олигархов. События в Донбассе, в Луганске, отмену русского языка на Украине, геноцид в Доме профсоюзов в Одессе он не замечал. И не было отчего-то праведного гнева у Максима на эти темы. Молчал как рыба», — возмутился ведущий.
После этого Галкин не перестал озлобленно говорить о стране и вновь порассуждал о политике на своем концерте. Попытки комика выделиться задели и Яну Поплавскую. «Максим Галкин бесится, это хорошо видно. Очень нервным стал. Я же раньше много с ним пересекалась. С большим удивлением восприняла его отъезд, его выпады. Но теперь с жалостью смотрю, как он бьется в падучей. Вот правда, для некоторых артистов нет ничего страшнее, чем забвение. Пытается хоть как-то напоминать о себе. А вызывает это все больше жалости. И этот его гнев, это топанье ножкой смотрится комично, совершенно не воспринимается всерьез. Действительно, мужского гендера совсем не осталось», — написала в личном Telegram-канале она. Актриса недавно высказывала недовольство в адрес Аллы Михеевой, которая появилась на алкогольной вечеринке украинцев в Куршевеле. Хоть позже соведущая Ивана Урганта оправдалась за попавшие в Сеть снимки, но остановить гнев публики ей уже не удалось. «Алла Михеева в кулуарах утверждает, что «Вечерний Ургант» скоро вернется. По крайней мере, она уже собирается блистать в эфире. И уже блеснула на вечеринке с выносом шампанского под украинским флагом. Видимо, имеется в виду старая компания: Ургант, Гудков и Хрусталев. И меня шокируют все эти разговоры. То Песков, то Навка говорят, что Ваня парень неплохой (только испугался и глухой). То рассказы том, что, мол, съемки едва ли уже не ведутся», — замечала Поплавская.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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