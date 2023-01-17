. Максим Галкин посмеялся над отношениями с Аллой Пугачевой

Артист Максим Галкин высказался о личной жизни. Многие приняли его слова за каминг-аут со сцены. На одном из своих заграничных выступлений Максим Галкин* пошутил насчет своей сексуальной ориентации, про которую говорят многое. Некоторые полагают, что муж Аллы Пугачевой якобы имеет нетрадиционные предпочтения. Юморист со сцены пошутил, что, дескать, в народе принято обвинять несогласных либо в принадлежности к еврейской нации, либо к нетрадиционной ориентации.«В моем случае это удачное совпадение!» — сказал Галкин*. Отрывок видео с этим «каминг-аутом» активно тиражируется в Сети. Однако дальше в своем выступлении муж Пугачевой дал понять, что это все наговоры людей, просто слухи, высмеяв свои отношения с женой. По его словам, жена в возрасте не может его обвинить в главном — в том, что он испортил ее молодость. А вот кое-кого из ныне живущих может. И указал на некоего мужчину «в перьях». Ну тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, на кого он намекнул, ведь сценические наряды Филипа Киркорова всегда имеют сей аксессуар. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.