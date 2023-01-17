. Материнский капитал предлагают разрешить тратить

Матери не могут оплатить самое необходимое. Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить семьям тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ. Депутат написала письмо в кабинет министров, в котором подробно изложила плюсы этой идеи. По словам Лантратовой, с 1 декабря прошлого года цены за газ свет, воду и тепло, которые поступают в дома, выросли. Следовательно, россияне будут тратить на эти услуги больше. Особенно трудно придется многодетным и одиноким родителям. «В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», — отметила депутат. Зампред комитета попросила правительство разрешить семья оплачивать «коммуналку» за счет средства материнского капитала. Это, по ее мнению, позволит поддержать многих родителей в течение нескольких лет. Автор инициативы подчеркнула, что в основном средства маткапитала уходят на оплату жилищного кредита. Но не всем это нужно. А вот снизить текущие расходы было бы востребовано. «Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает», — заявила парламентарий «Известиям». Сообщается, что письмо, адресованное конкретно вице-премьеру Татьяне Голиковой, получено. Его рассмотрят в соответствии с существующим порядком. Но сторонние эксперты сомневаются, что инициатива может быть реализована. Сейчас уже есть инструменты, которые позволяют помогать гражданам, у которых финансовая нагрузка при оплате услуг ЖКХ слишком высока. В сентябре аналитики подсчитали, сколько россияне вообще тратят на коммунальные услуги. Дороже всего обходятся свет, газ, вода в Москве, жители платят чуть больше 10% от средней заработной платы. А дешевле всего услуги в Калмыкии.