. Материнский капитал предлагают разрешить тратить
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Материнский капитал предлагают разрешить тратить

Материнский капитал предлагают разрешить тратить
Матери не могут оплатить самое необходимое. Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить семьям тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ. Депутат написала письмо в кабинет министров, в котором подробно изложила плюсы этой идеи.  По словам Лантратовой, с 1 декабря прошлого года цены за газ свет, воду и тепло, которые поступают в дома, выросли. Следовательно, россияне будут тратить на эти услуги больше. Особенно трудно придется многодетным и одиноким родителям.  «В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», — отметила депутат. Зампред комитета попросила правительство разрешить семья оплачивать «коммуналку» за счет средства материнского капитала. Это, по ее мнению, позволит поддержать многих родителей в течение нескольких лет. Автор инициативы подчеркнула, что в основном средства маткапитала уходят на оплату жилищного кредита. Но не всем это нужно. А вот снизить текущие расходы было бы востребовано. «Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает», — заявила парламентарий «Известиям». Сообщается, что письмо, адресованное конкретно вице-премьеру Татьяне Голиковой, получено. Его рассмотрят в соответствии с существующим порядком. Но сторонние эксперты сомневаются, что инициатива может быть реализована. Сейчас уже есть инструменты, которые позволяют помогать гражданам, у которых финансовая нагрузка при оплате услуг ЖКХ слишком высока. В сентябре аналитики подсчитали, сколько россияне вообще тратят на коммунальные услуги. Дороже всего обходятся свет, газ, вода в Москве, жители платят чуть больше 10% от средней заработной платы. А дешевле всего услуги в Калмыкии.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на сумму 7,9 миллиона долларов
Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на сумму 7,9 миллиона долларов
Энергетика счастья: что поможет сделать каждый ваш день счастливым
Энергетика счастья: что поможет сделать каждый ваш день счастливым
В Иркутской зоогалерее лечат снегиря с травмой головы
В Иркутской зоогалерее лечат снегиря с травмой головы
Пятеро конькобежцев Иркутской области примут участие в спортивных играх «Дети Азии»
Пятеро конькобежцев Иркутской области примут участие в спортивных
«Расправят крылья»: 4 зодиакальных счастливчика февраля 2023 года
«Расправят крылья»: 4 зодиакальных счастливчика февраля 2023 года
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Агата Муцениеце не стесняется показывать свою грудь детям
Агата Муцениеце не стесняется показывать свою грудь детям
Возлюбленная Тимати выкатила свою грудь
Возлюбленная Тимати выкатила свою грудь
Иван Охлобыстин принял участие в крещении новорожденной внучки
Иван Охлобыстин принял участие в крещении новорожденной внучки
Известный адвокат объяснил, почему опасно подавать в суд на Стаса Садальского
Известный адвокат объяснил, почему опасно подавать в суд на Стаса
Страшную тайну Дарьи Мельниковой раскрыл Охлобыстин
Страшную тайну Дарьи Мельниковой раскрыл Охлобыстин
Агата Муцениеце похвасталась пляжным фото в бикини
Агата Муцениеце похвасталась пляжным фото в бикини

Топ на сегодня

Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию
Иран ограничит поставки дешевой нефти в Сирию
В МВФ оценили ущерб от фрагментации мировой экономики
В МВФ оценили ущерб от фрагментации мировой экономики
В России резко выросло производство алкоголя
В России резко выросло производство алкоголя
В отношении Пласидо Доминго выдвинули новые обвинения в домогательствах
В отношении Пласидо Доминго выдвинули новые обвинения в
Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты
Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты

Еще по теме

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для оплаты ЖКХ
Минтруд отверг предложение разрешить тратить маткапитал на покупку машины
Алтабаева предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
Маткапитал предложили использовать на оплату детского сада