. Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в сельской церкви
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Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в сельской церкви

Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в сельской церквиDaily Star: соседи сожгли сарай порноактрисы, отомстив ей за съемки в церкви

Соседи придумали оригинальный способ мести немецкой порноактрисе Джулия Винтер. Местные жители остались недовольны тем, что женщина снимала порно в сельской церкви, и сожгли стоявший рядом с ее домом сарай, таким образом отомстив за непристойное, по их мнению, поведение, пишет Daily Star.

Винтер услышала два мощных взрыва посреди ночи, после чего выбежала на улицу и увидела, что сарай, находящийся рядом с загородным домом, который она арендует, охвачен пламенем. После случившегося владелец дома расторг с порноактрисой договор аренды, заявив, что теперь жилплощадь, которую она снимала, нужна ему для частного пользования.

По словам Винтер, поджог сарая был лишь одним из видов мести, к которому прибегали разгневанные местные жители. Так, она рассказала, что неоднократно подвергалась оскорблениям во время прогулки, а ее почтовый ящик завален гневными письмами от прихожан. «Я бы никогда не подумала, что в людях может быть столько ненависти. Я не знаю, что делать — мы не сделали никому ничего плохого», — пожаловалась она.

Негодование местных жителей вызвал 15-минутный фильм для взрослых, который Винтер сняла вместе с партнером в церкви в сельском поселении в 27 километрах от Бремена.

В 2022 году популярная американская порноактриса Кармен Карма рассказала, что несколько лет назад бывший возлюбленный попытался убить ее. По ее словам, однажды утром мужчина набросился на нее, схватил за горло и начал душить.

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По материалам: lenta.ru

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