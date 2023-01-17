. Michael Kors отказался поставлять товар в Россию

Американский бренд Michael Kors решил покинуть российский рынок

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors приостановил поставки в Россию. На месте официальных магазинов компании будут представлены другие марки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что теперь в торговых пространствах, которые занимал Michael Kors, будут продавать Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит в страну тот же дистрибьютор — компания BNS Group. Также отмечается, что официальный интернет-магазин американской марки в России уже приостановил работу.

Еще в прошлом году товар Michael Kors перестали поставлять в обувную сеть «Рандеву». По словам продавцов, в магазинах убрали вывеску над полками бренда и распродают то, что осталось. Первой торговой точкой, которую откроют на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан».

В прошлом году о решении покинуть российский рынок объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. А французский бренд нижнего белья DIM, который окончательно ушел с российского рынка, выразил надежду на возвращение.

