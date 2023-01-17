. Мирослава Карпович рассказала о дружбе с семьей Павла Прилучного
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Мирослава Карпович рассказала о дружбе с семьей Павла Прилучного

Мирослава Карпович рассказала о дружбе с семьей Павла ПрилучногоМирослава Карпович рассказала о дружбе с семьей актера Павла Прилучного

Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», рассказала о дружбе с семьей бывшего возлюбленного актера Павла Прилучного. Ее слова прозвучали в эфире Rutube-шоу «Злые языки».

Блогер и ведущий программы Андрей Борисов позвонил актрисе, представившись продюсером кинопроекта, и пригласил Карпович сыграть жертву абьюза. «Мы знаем, что у вас был опыт негативных отношений. Ищем актрис, которые смогут этот опыт привнести в сценарий», — сказал Борисов, намекая на Прилучного.

В ответ на это Карпович сказала, что «никто никогда в жизни» на нее не поднимал руку, а также назвала Прилучного прекрасным человеком.

По словам актрисы, «люди верят в то, во что хотят, во что их заставляют верить». «Мы с Пашей в хороших отношениях. Мы детей вместе воспитываем. Я дружу с его семьей», — сказала она, но не уточнила, каких именно детей они с актером воспитывают.

В августе звезда «Мажора» женился во второй раз. Его избранницей стала 27-летняя актриса Зепюр Брутян. Торжество проходило в Армении.

Ранее Прилучный был женат на артистке Агате Муцениеце. Они развелись в июне 2020 года. За несколько месяцев до этого актриса опубликовала серию видеозаписей в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве актера в период самоизоляции. Прилучный отрицал эти обвинения.

После развода с Муцениеце Прилучный встречался с Карпович. Пара рассталась в начале 2022 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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