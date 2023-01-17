. Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях

Супруг актрисы и ведущей Юлии Высоцкой, Андрей Кончаловский высказался о санкциях Зеленского. Владимир Зеленский ввел санкции против 198 деятелей культуры и журналистов России. Под новые украинские санкции попали телеведущая Ангелина Вовк, режиссер Андрей Кончаловский, певец и композитор Юрий Лоза, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и многие другие. Введенные на десять лет санкции предполагают блокирование активов, ограничение сделок, транзита ресурсов, полетов и перевозок, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств. 85-летний режиссер фильма «Дорогие товарищи!» высказался о санкционном списке. Кончаловский сказал, что происходящее на Украине вызывает у него сожаление. «Я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться», — указал Андрей Сергеевич для РИА Новости.Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что народам «суждено быть вместе», а «прозрение неизбежно». Примечательно, что его жена Юлия Высоцкая открыто высказала восхищение политическим заявлением Аллы Пугачевой. Живущая в Израиле певица часто хвалит в соцсетях ведущую кулинарных шоу. Свое попадание в санкционный список прокомментировал и Борис Корчевников. Телеведущий указал, что приезжал в Киев в 2020 году после запрета на въезд на Украину. Он также показал фотографию, сделанную в украинской столице. «Запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало мне приезжать в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины два раза за этот период», — сообщил Корчевников в Telegram-канале. Недавно Владимир Зеленский подписал указ, согласному которому против 119 российских деятелей культуры были введены персональные санкции. В этот список попали артисты Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анна Нетребко, Юлия Савичева, Анна Семенович и другие. Лолита Милявская высмеяла введенные против нее санкции. «Меня лишили эрекции», — сказала певица.