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МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для мировой экономики

МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для мировой экономикиГлава МВФ Георгиева назвала СВО на Украине одним из главных рисков для мировой экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала три главных вызова для мировой экономики в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, одним из основных рисков для экономики является специальная военная операция (СВО) на Украине. «И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса», — сказала она.

Глава МВФ также отметила, что еще один риск для мировой экономики в текущем году заключается в кризисной инфляции стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов, в том числе спецоперацией на Украине. «Доходы домохозяйств сильно упали, а процентные ставки находятся на уровне, которого мы не видели в течение десятилетий. И это третий фактор — высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики», — подчеркнула Георгиева.

Согласно оценке МВФ, рост мировой экономики в этом году может замедлиться примерно до 2,7 процента. Георгиева считает, что странам следует обратиться друг к другу и посмотреть, как добиться большего успеха вместе. «Но вместо этого мы видим больше сил, которые разъединяют нас», — добавила она.

Глава МВФ отметила, что фрагментация экономики приведет к потере минимум 0,2 процента мирового ВВП. По ее словам, такой исход возможен в том случае, если страны сумеют приспособиться и сумеют наладить надежные цепочки поставок. «Но если мы с этим справимся плохо, если мы позволим торговле рухнуть, стоимость составит порядка 7 процентов мирового ВВП <...> А если мы добавим к этому технологическую фрагментацию, стоимость может составить где-то от 8 до 12 процентов мирового ВВП», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что фактическая динамика экономики страны в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. Глава государства привел оценку Минэкономразвития, согласно которой ВВП России за январь-ноябрь 2022 года снизился на 2,1 процента, а по итогам года — на 2,5 процента, в то время как некоторые эксперты ожидали годового снижения экономики на 10-20 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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