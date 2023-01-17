. Населения Китая в 2022 году сократилось впервые за последние 60 лет

В прошедшем году население Китая впервые за 60 лет сократилось на 850 тысяч — до 1,411 миллиарда человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные государственным статистическим бюро КНР.

Уточняется, что общий показатель численности населения, достигший уровня в один миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек, не учитывает жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев.

Вместе с тем за 2022 год в Китае родились 9,56 миллиона граждан, коэффициент рождаемости на тысячу человек составил 6,77. Всего умерли 10,41 миллиона граждан, коэффициент смертности на тысячу человек установился на уровне 7,37.

Как отмечает ТАСС, сокращение числа граждан страны случилось впервые с массового голода с 1959 по 1961 год.

Ранее представитель главного таможенного управления КНР Люй Далян сообщил, что, несмотря на воздействие комплекса неблагоприятных факторов, китайская внешнеэкономическая деятельность в 2022 году продолжала динамично развиваться.

Как писала «Парламентская газета», в ушедшем году объем внешней торговли КНР вырос на 7,7 процента и достиг в общей сложности 42 триллионов юаней, что стало новым историческим рекордом. При этом экспорт увеличился на 10,5 процента, а импорт — на 4,3 процента.