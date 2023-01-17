. Новинки Game Pass этой недели получают высокие оценки от критиков





Подписка Game Pass в первой половине января не радует большим количеством новинок, но на этой неделе наконец выходят действительно ожидаемые игроками проекты — это Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и Monster Hunter Rise. Игры серии Persona станут доступны в Game Pass уже 19 января, а Monster Hunter Rise добавят в Game Pass на следующий день — 20 января. Все 3 игры присоединятся к сервису сразу после релиза на Xbox.

Игры Persona 3, Persona 4 и Monster Hunter Rise ранее выходили на других платформах. Однако, к релизу версий для Xbox журналисты опубликовали новые рецензии, оценив проект именно на приставках. Все 3 игры получают отличные отзывы от критиков.

Persona 3 Portable. У игры сейчас 80 баллов из 100 на Opencritic. Журналисты отмечают, что версия для Xbox возвращает интерес к проекту и позволяет его опробовать новой аудитории. Игра была не сильно переработана, но это не мешает ей быть одной из лучших RPG даже сейчас. Культовая музыка, художественный стиль, проработанные персонажи и отличное сочетание сюжетной линии и боевых элементов — все это есть в обновленной версии Persona 3 с повышенным уровнем полировки.





Persona 4 Golden. У игры сейчас 88 баллов из 100 на Opencritic. Многие из журналистов отмечают, что при желании погрузиться в серию Persona начинать нужно именно с Persona 4. Игра, как и Persona 3, устарела немного графически, но по механикам она близка к современным проектам. Если вы прошли Persona 5, то переход в Persona 4 из нее не будет «резким». А если вы только задумываетесь о прохождении серии Persona, идеально начать именно с Persona 4. Напомним, что Persona 5 тоже доступна в Game Pass, игры серии практически друг с другом не связаны.





Monster Hunter Rise. У игры сейчас 88 баллов из 100 на Opencritic. Проект собрал огромное количество положительных отзывов от журналистов еще при релизе на PC и Switch, а теперь игра добирается до приставок. Журналисты отмечают, что «обновления версии для Xbox, в сравнении с версией для Switch, значительные». Игроки, которые ранее не могли приобщиться к проекту на PC или Switch, теперь могут получить удовольствие от Monster Hunter Rise на Xbox и Playstation.





Напомним, все 3 игры, которые выходят в Game Pass на этой неделе, уже можно предварительно загрузить.