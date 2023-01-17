. Новые детали по Hogwarts Legacy: продолжительность, эксклюзивная миссия Playstation и другое





В сети появилось много новой информации по игре Hogwarts Legacy, из-за чего сейчас риск нарваться на спойлеры стал гораздо выше. Фотографии артбука игры были опубликованы пользователями, плюс появились разнообразные утечки по игровому процессу. Приведем некоторую информацию, которая появилась в сети, без серьезных спойлеров.

Прохождение Hogwarts Legacy займет около 35 часов, если вы проходите основную сюжетную кампанию и некоторые важные побочные квесты. Если же стремиться к полному завершению игры, со сбором всех предметов коллекционирования, на это уйдет около 70 часов.После изначальной презентации игры Hogwarts Legacy в сентябре 2020 года, ее серьезно переработали — в утечке отмечается, что «90% вещей в игре было вырезано или переделано».Похоже, что в разработке игра Hogwarts Legacy находится с 2017 года.Отмечается, что «эксклюзивная миссия для Playsation действительно очень интересная».Квест The Haunted Hogsmeade Shop в Hogwarts Legacy будет временным эксклюзивом PlaystationВ игре большое количество побочных квестов, за которые можно получать интересные награды.В игре почти 100 загадок Мерлина, для решения которых игрокам потребуется применить полученные знания.

Игра Hogwarts Legacy выйдет уже 10 февраля на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. В апреле релиз состоится на Xbox One и Playstation 4.