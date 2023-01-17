Новые детали по Hogwarts Legacy: продолжительность, эксклюзивная миссия Playstation и другое
Сегодня, 11:21
В сети появилось много новой информации по игре Hogwarts Legacy, из-за чего сейчас риск нарваться на спойлеры стал гораздо выше. Фотографии артбука игры были опубликованы пользователями, плюс появились разнообразные утечки по игровому процессу. Приведем некоторую информацию, которая появилась в сети, без серьезных спойлеров.
Прохождение Hogwarts Legacy займет около 35 часов, если вы проходите основную сюжетную кампанию и некоторые важные побочные квесты. Если же стремиться к полному завершению игры, со сбором всех предметов коллекционирования, на это уйдет около 70 часов.
После изначальной презентации игры Hogwarts Legacy в сентябре 2020 года, ее серьезно переработали — в утечке отмечается, что «90% вещей в игре было вырезано или переделано».
Похоже, что в разработке игра Hogwarts Legacy находится с 2017 года.
Отмечается, что «эксклюзивная миссия для Playsation действительно очень интересная».
Квест The Haunted Hogsmeade Shop в Hogwarts Legacy будет временным эксклюзивом Playstation
В игре большое количество побочных квестов, за которые можно получать интересные награды.
В игре почти 100 загадок Мерлина, для решения которых игрокам потребуется применить полученные знания.
Игра Hogwarts Legacy выйдет уже 10 февраля на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. В апреле релиз состоится на Xbox One и Playstation 4.
По материалам: newxboxone