. "Новые люди" привезли медоборудование и гуманитарную помощь в Донбасс

Депутат Госдумы от партии "Новые люди", заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов доставил подстанции скорой помощи Мариуполя медоборудование и гуманитарную помощь нуждающимся Донбасса.

В Мариуполь "Новые люди" передали оборудование для 15 машин скорой медицинской помощи на 1,5 млн рублей: электрокардиографы, глюкометры и пульсоксиметры. Особенно долгожданными и важными для работы медучреждения стали 12-канальные электрокардиографы, которые помогут врачам оперативно диагностировать причины ухудшения самочувствия пациентов и своевременно назначать необходимые препараты.

В Горловку "Новые люди" совместно с общественной организацией "Под крылом России" доставили более 1,5 тонн дорогостоящих медикаментов, в числе которых 350 кг антибиотиков, препараты для анестезиологов, мази для лечения ран и ожогов, лекарства для лечения ЖКТ и болезни Альцгеймера.

Леонов также посетил детский онкоцентр Донецка и вручил пациентам подарки на Старый новый год. Для детей устроили праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Еще депутат навестил и поздравил детей, оставшихся без родителей. Подарки для них собирали две московские школы – "Морозко" и "Выбор".

Еще одним пунктом программы стала встреча Леонова с мэром Мариуполя Константином Иващенко, который рассказал о восстановлении города и о том, что сейчас людям требуется в первую очередь. Леонов заверил, что поддержка будет продолжена.

"Всегда здорово, когда получается помочь адресно и своевременно. Важно сделать такую поддержку регулярной, чтобы люди постоянно получали нужные вещи, медикаменты и оборудование", – отметил Леонов.