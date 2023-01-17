. Новые возможности и успех: гороскоп на февраль 2023 года по знакам зодиака

С наступлением февраля многие ждут определенных перемен в жизни. Какие события ожидают всех представителей зодиакального круга в конце зимы, поможет узнать гороскоп на февраль 2023 по знакам зодиака. Сверьтесь со звездами, и будьте готовы к тому, что нельзя пропустить.

Гороскоп на февраль 2023 по знакам зодиака

Ранее все процессы тормозились из-за ретроградного движения многих планет, но в феврале все изменится. Планеты будут двигаться в правильном положении, за исключением некоторых фиктивных, поэтому пора подготовиться к массе различных событий.

18 февраля переход Солнца в знак Рыбы

Солнцу комфортнее в знаке Рыбы, нежели в Водолее. Больше всего его благоприятное влияние заметят представители огненной стихии (Львы, Овны и Стрельцы). Это положительно отразится на их эмоциональном состоянии, однако не настолько, чтобы четко видеть разницу между реальностью и мечтами.

В это время многие захотят побыть наедине и будут искать свои истинные эмоции и мотивы поступков. В тот же момент некоторые могут не видеть реальную картинку, и будут приписывать людям эмоции и качества, которые им не характерны.





5 февраля полнолуние в знаке Льва

В этот период мрачные мысли уйдут в прошлое, и люди смогут видеть перспективное будущее. Это отличное время для новых знакомств, поиска второй половинки, флирта и оптимистичного настроя. Огненная стихия будет царить во многих сферах: любви, карьере, творчестве и даже в спорте.

11 февраля перемещение Меркурия в знак Водолея

Эта ингрессия позволит людям найти единомышленников и надежных партнеров по бизнесу для будущих проектов. Это будет время для свободного общения, новых открытий и свежих идей. В такой период можно менять сферу деятельности, искать новую работу и друзей. А многим энергия этого времени даст возможность успешно реализовать давние проекты.

11 февраля Секстиль Марса и Хирона

Это будет благоприятный аспект для людей, которые хотят достичь успехов в военной или спортивной деятельности. Они будут наделены особой активностью и смелостью, что позволит им занять лидерские позиции. В случае, если возникнут сложности, эти люди проявят себя как супергерои из фильмов: молниеносно примут верное решение и выполнят необходимые действия.

20 февраля переход Венеры в знак Овна

В это время у многих людей проявится особая активность и настойчивость. Возникнет желание выделиться из толпы и обратить на себя внимание любой ценой. Это может проявиться как в наряде, так и в общении, и поведении. Важно не допускать опрометчивых решений и действий, если не хотите, чтобы они имели для вас негативные последствия.





Что ждет знаки зодиака в феврале 2023 года

Последний месяц зимы подарит всем знакам зодиака новые возможности и успех.