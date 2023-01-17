. Опасный и конфликтный день: характеристика 18 января 2023 года по лунному календарю

Рационально распланировать день поможет характеристика 18 января 2023 года по лунному календарю. Она содержит информацию о лунных сутках, фазе и знаке, в котором пребывает Луна. От этих параметров зависит, как сложатся те или иные события.

Какая Луна 18 января 2023 года: лунные сутки, фаза и знак

Характеристика этого дня по лунному календарю говорит о некой пассивности. Луна сейчас не в лучших позициях. Но для пущей уверенности используйте подсказки предков ― приметы дня.

Лунные сутки 18 января

Календарные сутки разделены на два лунных. До 05:29 идет 25-й лунный день. С этого часа и минуты начинаются 26-е лунные сутки. До новолуния осталось совсем немного.

Сложный, критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню.

Какая фаза Луны

Земной спутник убывает. 18 января он будет пребывать в четвертой четверти, последней фазе лунного календаря. Сложный, критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню.

В каком знаке Луна





Луна находится в созвездии Стрельца. Это один из самых критических, опасных дней. В воздухе будто витает атмосфера конфликтов, люди напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню.

Когда ближайшие новолуние, полнолуние, затмения

Новолуние наступит 21 января. Ближайшее полнолуние ожидается уже 5 февраля 2023 года. В лунном календаре на зиму нет лунных и солнечных затмений.

Влияние Луны по сферам жизни 18 января

Лунный календарь предупреждает, что именно в этот день человек может перерасходовать свои время, энергию и силы. Многие занятия не принесут успехов. Составляя планы на день, воспользуйтесь рекомендациями ежедневного гороскопа. Помните, что эмоциональный фон весьма нестабилен, нельзя верить ни обещаниям, ни клятвам, ни угрозам. Не склоняйтесь к крайностям в проявлении эмоций: благоприятнее избежать проявлений тоски, печали, буйного веселья.

Праздники 18 января

Неблагоприятный день для свадебного торжества. Брак, заключенный в эту дату, быстро распадается. Свадьба 18 января особо опасна для женщины, которая не желает стать хранительницей очага, а планирует построить карьеру.

Родившиеся в эти лунные сутки отличаются талантами и высоким уровнем интеллекта. Они образованы, эрудированны и галантны. Но в то же время им не чуждо высокомерие и нездоровые эгоизм. Если рожденные в этот день люди смогут победить гордыню, их ждет благосостояние и даже сказочное богатство.

Работа и деньги

Лунный календарь говорит, что можно решать простые вопросы 18 января. Но в этот день не стоит принимать серьезных решений. Опасное время для работы и бизнеса. Поэтому не делайте ничего, что может повлечь неприятные последствия. Обратите внимание на ваше окружение. Учитывайте, что среди ваших оппонентов могут появиться личности с недобрыми намерениями. Вот кому повезет, так это адвокатам и юристам. Их ждут успехи и прибыль.

Нейтральный лунный день для большинства покупок. Поэтому заключать договора купли-продажи недвижимости не стоит, как и приобретать авто. Выгода может оказаться не такой большой, как казалась сначала.

Личная и семейная жизнь

Проведите время с семьей или вовсе ограничьте контакты. Неблагоприятная дата для общения. Свидания, переговоры, романтические встречи отложите на другой день лунного календаря. Вероятность конфликтов слишком велика, не рискуйте.

Спорт и красота





Неблагоприятная дата для занятий спортом, но и пассивный образ жизни пользы не принесет. Прогулка в одиночестве окажется полезной. Однако не стоит испытывать судьбу и отправляться в парк ночью. Помните о том, что 18 января считается опасным днем.

Лунный календарь советует отказаться от стрижки в этот день, но можно пойти на маникюр. Любые эксперименты будут удачными. Смело записывайтесь на прием к незнакомому мастеру, результат приятно удивит. 18 января можно записаться на массаж, педикюр и разнообразные обертывания. Благоприятны мероприятия для коррекции фигуры.

Здоровье и питание

Отличный день для диеты и перехода на спортивное питание. От алкоголя, слишком жирной, соленой и острой пищи откажитесь. В противном случае работа ЖКТ вас не порадует.

Больному или недомогающему может угрожать серьезная опасность, если ему вовремя не будет оказана помощь. Будьте внимательны к своему здоровью, состоянию близких.

Характеристика снов 18 января

Сновидения в ночь на среду показывают, насколько велика ваша гордыня и самовлюбленность. Если вы видите себя преуспевающим, всесильным и довольным, то значит, что пора спуститься с небес на землю и трезво оценить себя. Если же вы наоборот видите себя убогим и несчастным, то это знак, что нужно срочно повышать самооценку, научиться любить и уважать себя.

Что можно делать 18 января





Конфликтный и опасный день вынуждает оградить себя от контактов с внешним миром. Старайтесь вообще ни с кем не общаться или коммуницировать по минимуму. Благоприятный день для таких дел:

подведение итогов;

завершение старых дел;

несложная работа по дому;

размышления о своей жизни, поиск решения личных проблем, мечты о будущем;

духовные практики, обряды очищения;

укрепление иммунитета;

избавление от вредных привычек.

Творческим особям следует заняться своим хобби. Делайте то, что вызывает у вас удовольствие, дает вам жизненную силу.

Что нельзя делать 18 января

Неподходящее время для начала новых дел и осуществления грандиозных проектов. У вас слишком мало энергии для этого.

18 января не стоит искать новую работу. Даже если удастся устроиться, вряд ли вас ждут какие-то карьерные перспективы на этом месте.

Крупные вложения окажутся невыгодными. Плохой день для покупки недвижимости, транспорта, инвестиций и приобретения акций.

Слишком активный отдых лишает вас последних сил. Вместо этого неспешно прогуляйтесь, пейте травяные чаи и укрепляйте иммунитет продуктами с высоким содержанием витамина С.