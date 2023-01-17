. Оскар Кучера рассказала о замене Ивана Урганта на себя на первом канале

Ведущий и актер Оскар Кучера по слухам метит на место Урганта. Еще в прошлом году в Интернете растиражировали слова Оскара Кучеры о том, что он готов запустить свое вечернее шоу, идентичное программе Ивана Урганта. Актер внес ясность в спорный вопрос. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «вДудь», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В то время, как многие звезды и зрители ругали Урганта и высказывались о том, что его проект нужно закрыть навсегда, Кучера недоумевал. Так, не выдержав очередной порции хейта в адрес ведущего, актер обратился к негодующим с вопросом.«У меня в комментариях все напрыгнули на Ваню Урганта. Типа он плохо говорил про Россию. Можете показать, что и где? А то я рылся в Сети и не нашел…» — написал он в личном Telegram-канале. В одном из интервью 48-летний артист восхищался талантом коллеги. «Слушайте, то, что делает Ваня, — это реально очень-очень круто. И этому надо посвящать свою жизнь. Я бы так не смог. Потому что у меня интересы немножко шире, что ли. Ну то есть мы разные. Ванька очень долго шел к этому, и он реально молодец. Потом, у Вани удивительное чувство юмора. И чувство такта также развито высоко, он интеллигентный человек, и он абсолютно там в своей тарелке. Кстати, я не очень понимаю, почему нет этого проекта, сейчас он был бы очень к месту», — делился Оскар. Во время той же беседы он добавил, что с удовольствием принял бы предложение федерального канала создать шоу «Вечерний Кучера». «Конечно, согласился бы. Это же деньги», — смеясь, отметил звезда. Позже Оскар удивился, что его слова восприняли всерьез. «Мне тут позвонила журналистка, говорит: «Вы действительно рассказали, что хотите пойти на место Ивана Урганта?» Что? С ума сошли что ли?» — поведал он Юрию Дудю*. До этого Кучера гневно прокомментировал отмену сказки, в которой принял участие Ургант. «По поводу вычищения фильма «Приключения в стране Мульти-Пульти»: Ребят, ну это бред какой-то! Детская сказка, с прекрасными артистами, большинство из которых живет и работает в России… Что вы делаете? Вы же сами себе вредите! Неужели не ясно? Зачем при молитве лоб-то расшибать?» — вопрошал он «News.ru».