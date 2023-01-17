. Оскара Кучеру осудили за интервью Дудю* в футболке украинского бренда, спонсирующего ВСУ

48-летний Оскар Кучера вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети, дав интервью признанному иноагентом Юрию Дудю***. Некоторые обратили внимание, что актер заявился на беседу в футболке украинского бренда, активно спонсирующего ВСУ.

На футболку с изображенной на ней Фаиной Раневской обратил внимание сам украинский бренд, выразив в соцсетях свое неудовольствие произошедшим.



Сам Оскар Кучера пока никак не прокомментировал претензии бренда и поддержавших его украинцев.

Оскар Кучера рассказал, как его сын получил американский паспорт

Телеведущий Оскар Кучера признался, что у его сына Марка, родившегося в США, двойное гражданство.

Роды должны были проходить в Москве, но была середина лета, и мы хотели вывезти остальных детей на отдых. Пришлось перенести роды в другую страну. Друг посоветовал лететь в Майами, так как там все на высшем уровне. Для нас это был идеальный момент. Глупо было бы не сделать сыну американский паспорт

Оскар Кучера отметил, что ребенку оформили американский паспорт, чтобы можно было делать визы.

Оскар Кучера признался, что его жена собиралась сбежать из России

По словам Кучеры, его супруга Юлия хотела в прошлом году дважды уехать из России - с началом СВО и мобилизации.

Однако популярный актер вместе со старшим сыном убедил женщину все-таки остаться на Родине.

У нас был жесткий разговор с женой, когда она хотела уехать. Я сказал, что я останусь, и Саня сказал, что останется с папой

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов** внесено в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента