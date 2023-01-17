. Отар Кушанашвили вступился за опальную Аллу Пугачеву: "Не становитесь скотинами!"

Алла Пугачева с прошлой осени начала позволять себе резкие высказывания в отношении политики России и ее жителей. Певица ожидаемо получила шквал критики, но не все согласны, что она действительно его заслужила.

Отар Кушанашвили в прошлом конфликтовал с Аллой Борисовной, однако теперь принялся ее защищать. По его мнению, Примадонна — значимая фигура в нашей стране и к ней стоит относиться более уважительно.

Журналист рассказал об этом в эфире шоу "Каково?!".



Вы посылаете женщину, которой более 70 лет. Разве так поступают с почтенными людьми, с человеком, который много сделал для страны? Будьте людьми, не становитесь скотинами!

К слову, в прошлом Отар позволял себе резкие высказывания в отношении Пугачевой, однако после жестокого нападения перестал. Кушанашвили рассказывал, что его избили, постригли и под угрозой пистолета заставили есть фекалии. Журналист считает, что это был заказ Аллы Пугачевой или Натальи Ветлицкой.

Пугачева закрыла свою фирму, а про мужа забыла

В декабре стало известно, что Алла Борисовна ликвидировала свою компанию "АБП", которая организовывала ее концерты и радиоэфиры. Это была последняя принадлежащая ей фирма.

Зато у Максима Галкина** дела пошли не так гладко. Ему удалось закрыть "МГ Лаб", которая занималась контентом и рекламой в прессе, однако свой ИП комику закрыть так и не удалось. По информации издания "Рамблер", налоговая отклонила обращение артиста.



Ходят слухи, что Примадонна ранее пыталась вернуть мужа в телевизионные эфиры и бегала по кабинетам. Однако репутация Максима и статус иноагента вряд ли позволят это сделать в ближайшее время.

* внесены Минюстом РФ в список иноагентов