Отар Кушанашвили вступился за опальную Аллу Пугачеву: "Не становитесь скотинами!"
Алла Пугачева с прошлой осени начала позволять себе резкие высказывания в отношении политики России и ее жителей. Певица ожидаемо получила шквал критики, но не все согласны, что она действительно его заслужила.
Отар Кушанашвили в прошлом конфликтовал с Аллой Борисовной, однако теперь принялся ее защищать. По его мнению, Примадонна — значимая фигура в нашей стране и к ней стоит относиться более уважительно.
Журналист рассказал об этом в эфире шоу "Каково?!".
К слову, в прошлом Отар позволял себе резкие высказывания в отношении Пугачевой, однако после жестокого нападения перестал. Кушанашвили рассказывал, что его избили, постригли и под угрозой пистолета заставили есть фекалии. Журналист считает, что это был заказ Аллы Пугачевой или Натальи Ветлицкой.
Пугачева закрыла свою фирму, а про мужа забыла
В декабре стало известно, что Алла Борисовна ликвидировала свою компанию "АБП", которая организовывала ее концерты и радиоэфиры. Это была последняя принадлежащая ей фирма.
Зато у Максима Галкина** дела пошли не так гладко. Ему удалось закрыть "МГ Лаб", которая занималась контентом и рекламой в прессе, однако свой ИП комику закрыть так и не удалось. По информации издания "Рамблер", налоговая отклонила обращение артиста.
Ходят слухи, что Примадонна ранее пыталась вернуть мужа в телевизионные эфиры и бегала по кабинетам. Однако репутация Максима и статус иноагента вряд ли позволят это сделать в ближайшее время.
* внесены Минюстом РФ в список иноагентов