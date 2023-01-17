. Отец Костомарова назвал состояние спортсмена стабильно тяжелым

Изменений в состоянии фигуриста Романа Костомарова нет, оно по-прежнему стабильно тяжелое. Об этом в беседе с «360» рассказал отец спортсмена Сергей Костомаров.

Как писала «Парламентская газета», фигурист, режиссер театрализованных шоу и хореограф Илья Авербух 10 января сообщил о попадании Романа Костомарова в больницу с пневмоний. После этого неоднократно сообщалось, что улучшений в его состоянии не наблюдается, некоторые источники, близкие к ситуации, даже заявляли об ухудшении.

«Ничего [не изменилось]. Ждем, все так же — в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся [на лучшее]», — рассказал отец Костомарова.

Жена и дети Костомарова находятся дома, врач сообщает им о состоянии спортсмена каждое утро по телефону. Костомаров-старший также прокомментировал высказывание первого зампреда Комитета Госдумы по международным делам, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, предположившей, как мог заболеть фигурист. Она отметила, что Костомаров во время новогодних праздников участвовал в шоу, выступая на открытых и закрытых катках. Журова назвала это дополнительной опасностью, поскольку, если человек давно не катался на открытом воздухе, это может стать шоком для организма.

«Я прочитал. Такая нелепость. Он четыре или пять выступлений провел на морозе. Были без теплой одежды», — подчеркнул Сергей Костомаров, при этом снова опровергнув слухи о том, что его сын пытался лечиться окунаниями в прорубь.

Роман Костомаров выиграл Олимпиаду 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Кроме того, фигуристы дважды выигрывали чемпионаты мира, трижды — Европы, становились победителями финала серии Гран-при.