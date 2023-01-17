. Пятеро конькобежцев Иркутской области примут участие в спортивных играх «Дети Азии»

Пятеро конькобежцев Иркутской области вошли в состав сборной команды Сибирского федерального округа для участия во вторых зимних международных спортивных играх «Дети Азии». Это иркутские спортсмены Анна Потапова, Лия Коковина, Никита Тарасов, Юрий Фогель, ангарчанин Кирилл Батюшкин и тренеры Сергей Тарасов и Игорь Нефедьев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Спортсмены Иркутской области также будут участвовать в соревнованиях по кёрлингу и лыжным гонкам на спортивных играх «Дети Азии». Соревнования пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кемеровской области.