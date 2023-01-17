. Подольская с Пресняковым впервые отправились на Мальдивы без детей
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Подольская с Пресняковым впервые отправились на Мальдивы без детей

Подольская с Пресняковым впервые отправились на Мальдивы без детей
Певица Наталья Подольская сообщила, что второй раз в жизни отдыхает без детей. Наталья Подольская и Владимир Пресняков впервые за долгое время сумели вырваться в романтичную поездку только вдвоем. Супруги оставили сыновей Артемия и Ивана в Москве на попечение бабушек и нянь, а сами улетели на Мальдивы. На островах пара поселилась в шикарном отеле: они арендовали небольшую виллу с личным бассейном и выходом к океану, изюминкой которой оказалась отъезжающая крыша, позволяющая ночью любоваться на звездное небо. Подольская не стала скрывать, что пребывает в эйфории от подобного отпуска и намерена уйти с мужем в отрыв.
«С момента появления детей мы первый раз без них на Мальдивах и второй раз в принципе отдыхаем без наших детей. Пока не разобрались, как нам это. Но детство в наших поп-х заиграло 100%»,  — сообщила Наталья. Подольская не уточнила, как долго они пробудут на островах, но сообщила, что привезла с собой немало пляжных образов, а главное, порядка десяти различных шляп и панамок, в которых она планирует щеголять на пляже, тем более, что благодаря участию в шоу «Ледниковый период» артистка может похвастаться шикарной подтянутой фигурой.
Напомним, осенью прошлого года певица встала в пару с Дмитрием Соловьевым и восстановила свои навыки фигурного катания. Для Натальи это был уже второй опыт выступления в подобном проекте, однако в первый раз она выходила на лед 12 лет назад с Максимом Марининым и с тех пор успела дважды стать мамой. С Соловьевым же Наталье не сразу удалось найти общий язык, а на одной из первых репетиций она даже получила довольно неприятную травму – рассекла подбородок. Однако певица не запаниковала, а пообещала «перевоспитать» фигуриста.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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