. Подростки с аутизмом будут изготавливать свечи и мыло в мастерских Иркутска

В Иркутске в мастерских «Дом синего слона» пятнадцать подростков с расстройством аутистического спектра (РАС) будут изготавливать товары первой необходимости: мыло, свечи, текстиль и вязаные изделия. Как рассказала 17 января руководитель адаптационно-педагогического центра «РАСсвет» Екатерина Родыгина, проект победил в первом в 2023 году конкурсе президентских грантов и получит финансирование в размере около одного миллиона рублей.

Творческие мастерские работают почти три года, в них уже опробован ряд техник. Специалисты выявили направления деятельности, которые для подростков с РАС посильны и интересны, к тому же востребованы обществом. Всего у пятнадцати человек в возрасте до 18 лет будут сформированы допрофессиональные навыки, которые потом пригодятся в жизни, позволят самостоятельно трудиться и зарабатывать.

Организация сотрудничает с благотворительным фондом «Оберег», который помогает людям в трудной жизненной ситуации, оставшимся без крыши над головой. Подростки с РАС сами передадут изготовленные изделия людям, живущим в приюте «Оберега». Таким образом, они научатся работать и принесут пользу обществу. Организация создаст при участии опытных мастеров структуру занятий с подростками с РАС, построенную на принципах прикладного анализа поведения.

Екатерина Родыгина является участником проекта «Медиашкола НКО: Лидеры социальных изменений в медиапространстве», поддерживаемого Фондом президентских грантов. Расстройство аутистического спектра (аутизм, РАС) выражается в нарушении коммуникации, истериках, в отсутствии понимания речи или самой речи. По данным Всемирной организации здравоохранения, предполагаемое число детей с РАС в Иркутской области – 6082 человека. Им трудно посещать обычные творческие кружки и студии из-за сложного поведения. По мере взросления наступает момент, когда нужно готовиться к профессиональной занятости ребенка и определения его роли в обществе. На это и направлен проект «Теплый дом синего слона», получивший грант.



