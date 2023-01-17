. Похоже, дату старта 2 сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 перенесут
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Похоже, дату старта 2 сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 перенесут

Похоже, дату старта 2 сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 перенесут


В сети появилась информация, что стартовать 2 сезон в играх Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 может позже, чем ожидалось ранее. Предполагалось, что старт нового сезона придется на 1 февраля 2023 года. Но, как выяснили датамайнеры, он может быть перенесен на две недели.

Twitter-аккаунт CharlieIntel опубликовал сообщение, в котором анонсировал перенос даты старта 2 сезона в шутерах. По его информации, датамайнинг позволил узнать, что 2 сезон начнется 15 февраля, а не 1 февраля, как предполагалось ранее. На данный момент издательство Activision не анонсировало перенос нового сезона игры.


Стоит отметить, что Warzone 2.0 активно теряет игроков с момента старта, во многом из-за большого количества читеров и различных технических проблем.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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