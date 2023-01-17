. Показали концепт Xbox Series S Black Edition — консоли в черном цвете
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Показали концепт Xbox Series S Black Edition — консоли в черном цвете

Показали концепт Xbox Series S Black Edition — консоли в черном цвете


В линейке игровых приставок нового поколения Xbox консоль Xbox Series X выполнена в черном цвете, а Xbox Series S в белом цвете. Microsoft за более чем 2 года выпустила только одну кастомную модель Xbox Series X для массовой продажи — это Xbox Series X в стиле Halo, младшая игровая приставка Xbox Series S пока не получала варианты в другом дизайне для продажи.

Игроки давно обсуждают возможность выпуска Xbox Series S в черном цвете, далеко не всем подходит белая приставка. Концепт такой консоли опубликовал Twitter-аккаунт _XboxNews, ниже можно видеть изображение приставки. Отметим, что концепт весьма низкого качества, достаточно посмотреть на отзеркаленный геймпад, тем не менее, он вызвал широкие обсуждения в сети, и многие игроки говорят, что хотели бы видеть черную младшую приставку Xbox в продаже.


Напомним, ранее в сети появлялся концепт Xbox Series X в белом цвете.

 

# Технологии
По материалам: newxboxone

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