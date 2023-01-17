. Популярная телеведущая обнаружила свое фото на сайте для эротических знакомств

Британская ведущая пожаловалась, что онлайн-тролль загрузил ее снимок на сайт для взрослых

Популярная британская телеведущаяя Эмма Джонс пожаловалась, что онлайн-тролли загрузили ее снимок на сайт знакомств для взрослых. В своих соцсетях телеведущая опровергла, что анкета на эротической платформе действительно принадлежит ей, пишет Mirror.

Ведущая была удивлена, когда обнаружила свое фото на сайте знакомств для взрослых, передает издание. По словам Джонс, анкету от ее имени создал неизвестный. В соцсетях Джонс поспешила опровергнуть свою причастность к этой странице. «Что это за сайт? Я даже не хочу гуглить это», — написала она.

Ранее 44-летняя Джонс уже жаловалась на навязчивое внимание мужчин в интернете. Так, в 2021 году она опубликовала запись, где показала непристойные комментарии зрителей под ее постами в социальных сетях. Кроме того, аналогичные комментарии часто приходят ей в личные сообщения.

В 2022 году ведущая новостей на британском телеканале ITV Исла Тракуэр пожаловалась на затерроризировавшего ее соседа-сталкера. Несмотря на то что ранее суд признал мужчину виновным в преследовании ведущей, после истечения срока запрета на общение с ней Барретт снова начал следить за соседкой.