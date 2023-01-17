. Председателя «Мемориала» Яна Рачинского проверят на реабилитацию нацизма

СКР начал проверять председателя «Мемориала» Рачинского по статье о реабилитации нацизма

В Следственном комитете России (СКР) начали проводить проверку по статье о реабилитации нацизма в отношении Яна Рачинского — председателя правления международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признано иноагентом в РФ и ликвидировано по решению Верховного суда). Об этом сообщает во вторник, 17 января, РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Как стало известно телеканалу, поводом для проверки стала публикация Рачинского двухгодичной давности в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В своем посте он критически высказался по вопросу об ответственности за начало Второй Мировой войны. По мнению Рачинского, вина лежит как и на Адольфе Гитлере, так и на Иосифе Сталине.

Пожаловавшийся на публикацию увидел в словах Рачинского нарушение закона по статье 354.1 УК России («Реабилитация нацизма»). Предполагается, что теперь публикацию правозащитника изучат следователи и представители экспертной группы.

Правозащитник Ян Рачинский — внук революционерки еврейского происхождения Ревекки Фиалки, члена партии «эсеров», узницы Нерчинской каторги. В 1988 году он присоединился к правозащитному и благотворительному обществу «Мемориал». В 1990—1995 годах принял участие в правозащитных миссиях в регионы конфликтов, в том числе в Карабах, Приднестровье, Пригородный район Северной Осетии.

Кроме того, Рачинский состоял в Наблюдательной миссии правозащитных общественных организаций в зоне вооруженного конфликта в Чечне.

С 2018 года он занимал пост председателя правления международного общества «Мемориал». В декабре 2022-го Рачинский ездил в Осло, чтобы получить Нобелевскую премию мира.