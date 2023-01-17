. Принц Гарри заявил, что его племянника ждет неутешительная судьба

Принц Гарри сделал роковое предсказание. В своих скандальных мемуарах принц Гарри, казалось, высказал все, что хотел о своей семье. Но нет, всего неделю спустя после появления книги принц разразился интервью, в котором пополнил перечень своих обид на родных. А заодно еще и позволил себе недопустимое, с точки зрения большинства британцев, высказывание по поводу своих племянников — детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Выдержки из этого интервью были опубликованы в издании eonline.com. Принц, который назвал свою книгу «Spare», то есть «Запасной», с самой первой и до последней строчки настаивал на том, что в семье с ним всегда обращались хуже, чем с Уильямом. Гарри утверждал, что ему якобы постоянно напоминали о том, что он «менее важен», чем его младший брат. А теперь, в своем новом интервью, принц пошел еще дальше, сделал шокирующее заявление. Он объявил, что был для своей семьи не просто «Планом Б» — на случай, если что-то случится с наследником Уильямом. Гарри утверждает, будто его рассматривали как «ходячий комплект органов» для пересадки — если таковые понадобятся его старшему брату. К примеру, как уточнил принц, у него могли бы взять почку, костный мозг или воспользоваться его кровью для переливания.Кроме того, продолжил принц, ему никогда и ни на минуту не давали забыть, что он — «номер два» в своей семье. Ему, по словам Гарри, всегда доставалось всего меньше — и игрушек, и даже еды! Не говоря уже о том, что его половина детской, была, по мнению принца, меньше, чем принадлежавшая брату… Однако в своем интервью принц не остановился на описании своей якобы печальной участи. Он предсказал нечто подобное в будущем и детям Уильяма. Гарри заметил: «Как минимум одного из детей брата ждет моя судьба, судьба «запасного» наследника!» Хотя родные принца, как и ожидалось, не реагируют публично на откровения Гарри, фанаты королевского семейства решили, что на этот раз принц «перешел черту допустимого», посмев втянуть в эту историю детей. По мнению британцев, Гарри просто пользуется своей безнаказанностью, тем, что ему, как он уверен, не ответят. Ему прекрасно известно, что члены его семьи соблюдают девиз Елизаветы — никогда не жаловаться и не оправдываться. К тому же король Карл и его родные не хотят опускаться до уровня принца, обсуждая публично семейные дела, хотя им явно есть что рассказать нелестного о самом Гарри.