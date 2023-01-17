. Принц Гарри заявил, что не все рассказал о королевской семье

Принц Гарри вытащил не все грязное белье своей семьи. Принцу Гарри определенно не хватило того потока обвинений, которые он обрушил на головы членов своей семьи в вышедших на минувшей неделе мемуарах. Уже после того, как книга появилась на прилавках книжных магазинов, он начал раздавать интервью — одно за другим. И в них он не только не пытается смягчить те заявления, что уже сделал в мемуарах, но, напротив, продолжает атаковать свою семью. Именно так он поступил и во время интервью, которое дал изданию The Telegraph. Принц объявил, что на самом деле он предал гласности меньше половины имевшегося у него «компромата» на родных. Как сообщил Гарри, первоначальный вариант его книги, в которой около 400 страниц, был в два раза больше. Он составлял 800 с лишним страниц. Причем в оставшемся неопубликованном материале было немало историй о его брате и отце, которые, по мнению принца, могли бы серьезно повредить их репутации. Как утверждает Гарри, «он может еще много такого рассказать».Почему же он опубликовал не всё? Принц заявил, будто бы он боялся, что тогда отец и брат не простят его никогда. Однако такое объяснение многие сочли совершенно неубедительным. Ведь и уже после всего, что успел высказать Гарри в своей книге, весьма сомнительно, чтобы Карл III и принц Уильям смогли это ему простить. Скорее всего, по мнению фанатов королевского семейства, он просто побоялся обострять конфликт дальше. Пока королевская семья хранит молчание по поводу книги Гарри, но если он зайдет слишком далеко, его почти наверняка привлекут к суду за клевету. Именно поэтому он оставил неопубликованными самые «взрывоопасные» из своих историй. Среди всего прочего, во время этого интервью принц озадачил интервьюера новым заявлением. Хотя, слушая интервью и читая книгу Гарри, трудно не прийти к выводу, что принц задался целью сокрушить монархию в Британии как таковую, он объявил, что это не так. По словам принца, он всего лишь пытается «помочь» родным, «спасая их от самих себя». И это принц считает главной миссией своей жизни. Заметим, что пока эффект от книги Гарри оказался точно противоположным тому, какого можно было бы ожидать. По всем опросам, популярность членов семьи покойной королевы Елизаветы резко возросла. Даже те британцы, которые не являются сторонниками монархии, утратили симпатию к принцу. А продажи его книги в Британии просто катастрофически низки.