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Производители молочных продуктов бьют тревогу

Производители молочных продуктов бьют тревогу
Торговые сети могу столкнуться с дефицитом молочных продуктов. Россияне, которые любят и часто покупают йогурты, могут в ближайшее время не обнаружить на полках магазинов любимых продуктов. Оказывается, производители молочной продукции столкнулись к неожиданными проблемами. Мало того, что снижается спрос, так еще и возник дефицит ключевого ингредиента. Речь, конечно, идет не о молоке. Его в нашей стране производят достаточно. Сложности возникли с модицифированным крахмалом, который используется как загуститель для йогуртов. В 2021 году производители использовали ингредиенты европейского происхождения, а в прошлом году начали переходить на собственные. Но для его изготовления на территории страны не хватает сырья. Вообще, как отмечают производители, за первые три квартала 2022 года спрос на йогурты снизился на 16%. Эксперты связывают этот факт со снижением доходов россиян. Йогурт не является продуктом номер один, как, скажем, молоко или хлеб. Без него можно обойтись и сэкономить. Теперь возникли еще и сложности с крахмалом. Некоторые специалисты отмечают, что в качестве загустителя можно было бы использовать сухое молоко. Но цены на него тоже не стояли на месте весь прошлый год. В итоге, если рецептура изменится, станет другой и цена. И кто тогда вообще будет йогурт покупать?! Как рассказал «Коммерсанту» президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин, в 2021 году в страну было завезено более 70 тысяч тонн пищевых крахмалов, а на собственных предприятиях было выпущено около 9 тонн. Сейчас поставок из ЕС нет, а на территории страны работают только два завода, которые способны выпускать в общей сумме до 50 тысяч тонн крахмалов. Но их мощности не загружены на полную, так как сырья для производства не хватает.  В итоге может сложиться такая ситуация, что йогурты просто пропадут из магазинов или окажутся большинству покупателей не по карману. В прошлом году ассортимент продуктовых магазинов значительно изменился. Многие компании решили уйти с российского рынка. В первую очередь, это коснулось алкогольных и безалкогольных напитков зарубежного происхождения, снеков и другой продукции.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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