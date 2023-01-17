. Рабочая одежда электриков: специфика и свойства

Поскольку работа электромонтера – это всегда риск, деятельность представителей этой профессии без специализированной экипировки и повышенной защиты невозможна. А профессиональная одежда электриков обязана обладать улучшенными защитными качествами.

Главные свойства рабочей формы

Высокое напряжение, скачки, тепловое излучение и сопутствующий риск поражения током – исключить эти факторы могут только определенные материалы. Они ограждают кожу и тело от термовоздействия, минимизируют риск возгорания.

Оптимальный вариант для костюма электрика – хлопок в комбинации с полиэстером. Внутренняя сторона из хлопковой основы обеспечивает комфорт и дыхание, теплообмен и отсутствие раздражений. А полиэстер снаружи или вплетение полиэстровых нитей в основу наделяет продукцию защитными свойствами.

Обязательное условие – свободный крой и посадка для подвижности и комфорта. Отсюда специальные лекала при пошиве и повышенное внимание к соответствию размерной сетке.

Для работы с высоким напряжением предусмотрен огнеупорный комбинезон, диэлектрические перчатки и обувь на резиновой подошве для минимизации электропроводности.

Требования и необходимые качества спецодежды электрика

Чтобы форма гарантировала удобство и безопасность, она должна обладать рядом характеристик:

диэлектрические материалы;

огнестойкие нитки и шнурки;

отсутствие металлических деталей и элементов (металл хорошо проводит ток);

антистатическая способность;

крой, закрывающий все части тела;

соответствие условиям на предприятии и уровню напряжения, с которым работает специалист;

функциональность, выраженная в удобной застежке, большом количестве карманов и отделений;

возможность адаптации под особенности сложения (не обязательный, но важный фактор).



Для изготовления рабочей одежды электриков, как правило, используются ткани с огнестойкой пропиткой, для обуви – резина, каучук, полимерные составы, иногда – натуральная кожа.

Защите рук уделяется особое внимание: при работе надевают сразу две пары перчаток: термостойкие и защищающие от электрической дуги.

Дополнительные элементы экипировки: пояс под инструменты, защитные очки и каска из поликарбоната.

Комплекты электриков оптом и в розницу представлены на сайте allforprofi.ru. Здесь можно выбрать отдельные предметы спецодежды и костюмы, аксессуары, СИЗ. В магазине организованы консультации и гарантии качества, а товары отправляют во все регионы.



