. «Расправят крылья»: 4 зодиакальных счастливчика февраля 2023 года
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«Расправят крылья»: 4 зодиакальных счастливчика февраля 2023 года

«Расправят крылья»: 4 зодиакальных счастливчика февраля 2023 года

Счастливчики февраля 2023 года среди знаков зодиака уже определены. В список баловней судьбы попали сразу 4 представителя зодиакального круга. Последний месяц зимы станет удачным периодом для всех воздушных знаков и одного водного. Они «расправят крылья» и смогут достичь непревзойденных результатов.

Счастливчики февраля №1 ― Близнецы

Коммуникабельный и дружелюбный знак обычно не имеет проблем в общении. Он привык достигать своих целей и ловко переубеждать собеседников. С самого начала февраля Близнецы заметят, что они стали еще более привлекательными для окружающих. Звезды усилят их магнетизм. А это значит, что добиваться целей им станет еще легче.

Близнецы считаются одними из самых амбициозных знаков зодиака. Они строят масштабные планы, но порой их достижение затрудняется некой ветреностью и непостоянством. Однако в феврале 2023 года амбиции будут соразмерны возможностям. Деньги не будут волновать этот знак. Им удастся привлечь инвесторов, если они соберутся развивать свой стартап. 


Рядом с Близнецами находится любящий партнер и настоящие друзья. Они, наряду с семьей, помогут знаку все преодолеть. С такой группой поддержки Близнецы «расправят крылья», даже если на минуту засомневаются в том, что идут по своему пути.

Совет: не бойтесь начинать что-то новое. Юпитер поможет найти средства на проект и оптимальные пути для его реализации. Главное, начать, а остальное приложится.

Чем небесные светила порадуют Рака

Приоритетом для водного знака всегда считается семья. Она станет опорой для Рака с первых дней февраля. Знак обретет уверенность в себе и сможет достичь всего, чего пожелает. 

Астрологическая обстановка максимально благоприятна для развития. Рак сможет укрепить свой авторитет, достичь успехов на работе и при этом больше времени проводить с семьей. 

Некоторые представители знака столкнутся с неприятными ситуациями. По крайней мере так будет казаться сначала. Например, могут возникнуть непримиримые разногласия с партнером или отсутствие перспектив на работе. Поэтому с начала февраля есть риск разрыва отношений и увольнения. Если это было необходимостью, то в течение короткого времени вы поймете, что все к лучшему.

Юпитер подарит возможность Ракам проявить себя в социуме. Подходящее время для новых знакомств, устройства в другую компанию, презентацию своих идей и проектов.

Совет: развивайте свои таланты. Не бойтесь их демонстрировать окружающим. Раку нужно признание, а это один из способов его получить.

Какие подарки судьбы с начала февраля ждут Весов


На первый план выйдут личные отношения. Венера усилит навыки соблазнения, поэтому Весы сумеют очаровать кого-угодно. Отличный шанс вернуть пламя страсти в отношения. Но не забудьте спросить партнера о его предпочтениях. Возможно, он будет увлечен чем-то другим и ему не понравится излишний упор на романтику.

Весы в феврале будут наслаждаться гармонией. Они довольны собой и миром. Поэтому им так просто изменить то, что по каким-то причинам их не устраивает.

Чтобы получить все подарки судьбы, сосредоточьтесь на таких аспектах:

  • новые знакомства, расширение сети контактов;
  • деловые переговоры, заключение выгодных сделок;
  • запуск перспективных проектов;
  • поиск спонсоров и дополнительного дохода;
  • укрепление авторитета на работе.

Одинокие Весы получат шанс построить крепкий союз, основанный на любви и уважении. Причем будущее этой пары будет удивительным. Весы-трудоголики с большей вероятностью получат повышение.

Совет: используйте свой внутренний магнетизм для достижения целей и не опускайте руки. Удача на вашей стороне.

Чем небесные светила одарят Водолея


Представители знака смогут «расправить крылья», если откажутся от обязанностей, которые их обременяют. Пора подумать о себе и своих желаниях. Решиться на это будет непросто. Но если Водолей сможет это сделать, то его ждет удивительный период. 

Настало время для раскрытия своего потенциала. Демонстрируйте свои знания, навыки и таланты, скромность ни к чему. Не забывайте их постоянно развивать. Обучение в феврале будет плодотворным.

Окружающие увидят вас не только как профессионала, но и как человека. Новые знакомства подарят приятные моменты, которые в будущем будут вызывать ностальгию.

Подходящий период, чтобы наладить отношения с семьей и родственниками. Если все устраивает, то все равно уделяйте больше времени близким. Они ― ваша опора. 

Совет: ищите «своих» людей. Пользуясь благосклонностью звезд, сделайте «фундамент» на будущее. Используйте прирожденную харизму для завязывания полезных знакомств и связей.

# Общество
По материалам: rsute

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