. Россиянин покончил с собой в снятой на сутки квартире

В Чите мужчина покончил с собой в снятой на сутки квартире

В Чите мужчина покончил с собой в квартире, которую арендовал на сутки. Об этом сообщает портал «Чита.Ру».

Как стало известно, 16 января россиянин, которому на вид было около 50 лет, снял квартиру в доме на Новобульварной улице и на следующий день должен был уехать в родной поселок Приаргунск. Предположительно, он совершил самоубийство ночью. Причины поступка неизвестны.

Гибель мужчины подтвердил источник портала в следственных органах. По его словам, насильственных признаков смерти на теле погибшего не обнаружили.

Похожий случай произошел 16 декабря 2022 года в городе Пласте Челябинской области. Там 20-летняя студентка покончила с собой в квартире, которую тоже сняла на сутки. Тело россиянки нашел ее молодой человек. Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки.