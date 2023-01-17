. Российская блогерша рассказала о сексуальном насилии со стороны отчима

Блогерша Цветаева призналась, что в детстве отчим держал ее в сексуальном рабстве

Российская актриса и блогерша Анастасия Цветаева призналась, что в детском возрасте стала жертвой морального и сексуального насилия со стороны отчима. По словам блогерши, ее мать закрывала глаза на издевательства, пишет «7 дней».

«Я — жертва домашнего насилия и абьюза. С 6 до 12 лет (с перерывами на отъезды к бабушкам) мой отчим издевался надо мной, держал меня в сексуальном рабстве и морально уничтожал. Моя мать все это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара», — рассказала она.

По словам Цветаевой, ее мать сама была жертвой своего мужа-абьюзера и педофила, однако это не снимает с женщины ответственности. «Родителей у меня нет. Есть биологическая мать, которая меня произвела на свет и затем отдала на растерзание своему мужу, извращенцу и психопату», — заявила блогерша. Она добавила, что мать не общается с ней с тех пор, как она в 12 лет сбежала из дома и переехала жить к бабушке. Отец блогерши погиб, когда ей было четыре года.

В 2021 году сообщалось, что во французском городе Шалон-сюр-Сон освободили женщину, убившую отчима-насильника. Суд приговорил мать четверых детей к одному году лишения свободы и трем годам условно. Однако женщина смогла избежать тюрьмы, поскольку ей засчитали срок заключения в период предварительного следствия.