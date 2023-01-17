. Российский военный рассказал о нестандартном использовании телефонов в зоне СВО

Военный рассказал, что использует телефон в зоне СВО для фотографирования мин и растяжек

Мобильные телефоны нужны российским военным в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы фотографировать мины и растяжки. О нестандартном назначении устройств рассказал боец с позывным Шор, пишет Ura.ru.

«Я постоянно пользуюсь телефоном, когда нахожусь на передовой. Держу его в режиме полета, без сим-карты, чтобы не могли отследить мое местоположение. Когда появляются вопросы, то с помощью него делаю фотографии мин и растяжек. Потом уже передаю данные об их местоположении, все объясняю», — пояснил он.

В декабре 2022 года механик-водитель гаубичного самоходного орудия Николай Лавришко рассказал, как связывается с родственниками из зоны СВО. При отъезде он попросил жену не реагировать на фейковые сообщения и звонки. Лавришко объяснил, что есть кодовое слово, которое он называет в разговоре с супругой.

Ранее участник боевых действий капитан Андрей Станкин поведал об условиях жизни в зоне спецоперации. По словам офицера, иногда приходится спать в позиции сидя или стоя, помимо этого, нет никаких постельных принадлежностей.