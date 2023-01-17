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Рост цен в европейской стране достиг рекорда

Рост цен в европейской стране достиг рекордаИнфляция в Германии достигла рекордных 7,9%

Инфляция в Германии, которую называют первой экономикой Европы, достигла рекордных значений и составила 7,9 процента год к году. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического агентства страны.

Драйвером роста цен стало подорожание продуктов питания и энергоносителей. Последние по сравнению с 2021-м выросли на 34,7 процента. В целом темпы роста инфляции в ФРГ были высокими на протяжении всего 2022 года, однако в декабре инфляция немного замедлилась, достигнув 8,6 процента в годовом исчислении, максимальное значение было зафиксировано в октябре: тогда рост цен превысил 10 процентов.

При этом рост немецкой экономики ускоряется. ВВП Германии по итогам 2022 года вырос на 1,9 процента, что лучше прогнозов экспертов, которые говорили о росте 1,8 процента. Ускорение роста произошло на фоне снижения цен на природный газ и уверенности в прохождении зимнего периода. В 2021 году ВВП страны вырос на 2,6 процента.

Между тем Всемирный банк (ВБ) изменил прогноз по ВВП России на два года вперед. В июне прошлого года эксперты ожидали, что показатель в 2023 году упадет на два процента, теперь они считают более вероятным сокращение на 3,3 процента. По мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в перспективе развитие отечественной экономики может пойти по нескольким сценариям.

Первый, самый благоприятный вариант, назвали активизмом. Он возможен при условии, что темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне трех процентов, а цены на энергоносители останутся при этом относительно высокими. Самый пессимистичный сценарий подразумевает кризис в случае структурного спада мировой экономики, а также при условии, что санкции будут сниматься медленно. По первому варианту, ВВП России в 2023 году перейдет к росту, но по итогам года все равно сократится в пределах двух процентов. Кризисный сценарий предполагает спад более чем на шесть процентов. Кроме того, возможны и такие варианты, как «вторые 2010-е» и кризис без изоляции.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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