. С версией Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox Series X | S возникли проблемы
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С версией Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox Series X | S возникли проблемы

С версией Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox Series X | S возникли проблемы


Несколько дней назад издательство Bandai Namco объявило о выпуске версий Dragon Ball Z: Kakarot для приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. Популярный файтинг улучшили до консолей нового поколения, но игроки с приставками Xbox столкнулись с серьезной проблемой.

Версия игры Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox Series X | S не работает у игроков. Издательство Bandai Namco на официальном сайте признало проблему:

Из-за технических трудностей клиенты, у которых есть версия Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox One, на своих консолях Xbox Series X | S сталкиваются с проблемой. Dragon Ball Z: Kakarot на Xbox Series X | S обновляется автоматически и не работает. Эта проблема возникает только у клиентов, которые играют в версию Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox One на консоли Xbox Series X | S, и не возникает у тех, кто играет в игру на консоли Xbox One.

Разработчики отметили, что из-за проблемы с версией для Xbox Series X | S они также решили отложить выпуск нового DLC и Season Pass 2 для Xbox One — до решения проблем.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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