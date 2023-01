. С версией Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox Series X | S возникли проблемы

Несколько дней назад издательство Bandai Namco объявило о выпуске версий Dragon Ball Z: Kakarot для приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. Популярный файтинг улучшили до консолей нового поколения, но игроки с приставками Xbox столкнулись с серьезной проблемой.

Версия игры Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox Series X | S не работает у игроков. Издательство Bandai Namco на официальном сайте признало проблему:

Из-за технических трудностей клиенты, у которых есть версия Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox One, на своих консолях Xbox Series X | S сталкиваются с проблемой. Dragon Ball Z: Kakarot на Xbox Series X | S обновляется автоматически и не работает. Эта проблема возникает только у клиентов, которые играют в версию Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox One на консоли Xbox Series X | S, и не возникает у тех, кто играет в игру на консоли Xbox One.