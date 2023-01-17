. Самые популярные роллы в России и мире

Суши — известной японское блюдо, которое пользуется популярностью практически во всем мире. Еще несколько десятков лет назад суши и роллы могли себе позволить только состоятельные люди, а сегодня же их может приобрести каждый. Причем для этого необязательно посещать заведение общепита — вместо этого вы можете просто заказать суши с доставкой, например, здесь https://новосибирск.суши-маке.рф/groups/sety.

Благодаря мировой популярности и широкому распространению начали появляться все больше разновидностей этого японского блюда. В статье рассмотрим несколько вариантов роллов, которые пользуются наибольшей популярностью как в России, так и в мире.

Маки-суши: особенности и популярные разновидности

Начинка в основном представлена рыбой или овощами, а сам рулет заворачивается в листочки водоросли нори. Последнюю можно просто заменить омлетом или тонко нарезанными кусочками огурцов. Традиционно, в одной порции такого блюда насчитывается от 6 до 8 штук суши.

Далее рассмотрим основные разновидности этого блюда:

хосомаки . Особенностью этой разновидности является наличие всего одного ингредиента: огурцы, лосось, тунец, авокадо и пр. У каждой разновидности есть собственное наименование;

. Особенностью этой разновидности является наличие всего одного ингредиента: огурцы, лосось, тунец, авокадо и пр. У каждой разновидности есть собственное наименование; футомаки. В отличие от хосомаки такие роллы имеют гораздо большие размеры и состоят из нескольких начинок. Так, например, вместе с лососем в составе футомаки также могут быть авокадо, огурец и рис. Есть и другие комбинации — каждая из них имеет неповторимый вкус;

В отличие от хосомаки такие роллы имеют гораздо большие размеры и состоят из нескольких начинок. Так, например, вместе с лососем в составе футомаки также могут быть авокадо, огурец и рис. Есть и другие комбинации — каждая из них имеет неповторимый вкус; урамаки. Особенностью этой разновидности является то, что лист водоросли нори располагается не снаружи (как в классических роллах), а внутри. Снаружи же находится слой риса. Такие роллы впервые появились в Соединенных Штатах;

Особенностью этой разновидности является то, что лист водоросли нори располагается не снаружи (как в классических роллах), а внутри. Снаружи же находится слой риса. Такие роллы впервые появились в Соединенных Штатах; гункан-маки. Данная разновидность маке-суши резко отличается от классических привычных нам роллов в первую очередь необычной формой. Сначала из листа водоросли складывают фигуру кораблика, а внутрь нее уже кладут ингредиенты. Последние могут быть самыми разными: мясо, рыба, овощи и пр.;

Данная разновидность маке-суши резко отличается от классических привычных нам роллов в первую очередь необычной формой. Сначала из листа водоросли складывают фигуру кораблика, а внутрь нее уже кладут ингредиенты. Последние могут быть самыми разными: мясо, рыба, овощи и пр.; темаки. Отличается данная разновидность тем, что имеют непривычную конусообразную форму. Есть такие роллы нужно исключительно руками — держать их палочками крайне неудобно.

Нигири-суши: особенности

Слово "нигири" означает "горсть". Действительно, данная разновидность суши напоминает маленькую горсть. Нигири-суши представляет собой насыпь из небольшого количества риса, к которой и прикладывают кусочек рыбы. То есть от рассмотренных выше вариантов маке-суши нигири отличается своей формой: если первая имеет форму трубочек, то вторая — насыпи.

Нигири-суши имеет большое количество разновидностей. Так, иногда кладут васаби между рисом и рыбой, а в некоторых случаях и вовсе добавляют гарнир поверх кусочка рыбы. Причем последняя почти всегда предоставляется в сыром виде.

Нигири-суши обычно предполагается есть палочками, но в большинстве случаев можно взять и пальцами. Съедается блюдо одним укусом, но предварительно нужно макать суши в соусе. Делается это вниз рыбой — то есть макать нужно именно рыбу, а не рис. Последний может впитать слишком много соуса.

Тамаго-суши

Особенностью этой разновидности суши является то, что в ней используется специальный японский омлет — Тамаго. Он имеет многослойную структуру и сладковатый привкус, который идеально сочетается с сыром и различными разновидностями морепродуктов.

При приготовлении тамаго-суши обычно берут кусочек одноименного омлета, прикладывают к нему горстку риса, после чего обвязывают все это листочком водоросли нори.

Особенности чираши-суши

Чираши-суши буквально означает "рассыпанное блюдо". Действительно, данный вариант японского блюда резко отличается от традиционных суши, которые представлены в виде трубочек. В чираши-суши риск полностью перемешивается с начинкой.

Подается данное блюдо в тарелках. Оно представляет собой определенное количество риса, приготовленного специальным образом. А поверх продукта рассыпана начинка. Последняя может быть представлена рыбой, мясом, овощами и пр.

Представленные варианты суши и роллов — не единственные блюда, которые пользуются большой популярностью в России и в мире. Есть и другие разновидности. К их числу можно отнести Филадельфию (используется специальный сливочный сыр "Филадельфия" в сочетании с сырой рыбой), Аляску (отличительной особенностью является наличие кунжутной обсыпки) и пр.

При выборе японского блюда не стоит ориентироваться только на наш список. Рекомендуем вам попробовать все существующие варианты — возможно, вам понравится какой-нибудь редкий вариант.



